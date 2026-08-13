पुणे

वरखेड लोंढे बॅरेजची पाटचारी रखडली

वरखेड लोंढे बॅरेजची पाटचारी रखडली
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वरखेड-लोंढे बॅरेजची बंदिस्त पाइपलाइन रखडली
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दीड हजार हेक्टरला सिंचनाचा लाभ अपेक्षित
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा

जळगाव : गिरणा पट्ट्यासाठी महत्त्वाच्या वरखेड-लोंढे (ता. चाळीसगाव) बॅरेजमधील पाणी सिंचनासाठी शिवारापर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पोहोचविण्याचे काम रखडले आहे. या कामाला यंदा सुरुवात झाली होती. प्रारंभी कामाने गती घेतली; परंतु नंतर ते ठप्प झाले. आता पावसाळा सुरू झाल्याने खरिपाच्या हंगामात काम मार्गी लागण्याची शक्यता कमी आहे.

गिरणा नदीवरील वरखेड-लोंढे बॅरेजचे मुख्य काम पूर्ण झाले आहे. मात्र काही भागातील भूसंपादन अद्याप बाकी असल्याने बॅरेजमध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करता येत नाही. या प्रकल्पाला सात दरवाजे असून, चाळीसगाव, पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यांतील सुमारे दीड हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे. याशिवाय परिसरातील अनेक गावांच्या पाण्याच्या समस्येवरही या प्रकल्पामुळे तोडगा निघण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्पाचे काम मागील वर्षी पूर्ण झाल्यानंतर शिवारापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी सुरुवातीला कालव्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली. मात्र कालव्याऐवजी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे थेट शेतापर्यंत पाणी पोहोचवावे, अशी मागणी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी केली.

कालव्याऐवजी पाइपलाइनचा पर्याय

बंदिस्त पाइपलाइनमुळे कालव्यासाठी शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन संपादित करण्याची गरज कमी होईल आणि शेती उत्पादनावरही परिणाम होणार नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला. तसेच या पर्यायामुळे शासनाच्या सुमारे २०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची बचत होईल, असेही सांगण्यात आले.

याबाबत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळात चर्चा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी बंदिस्त पाइपलाइनचा आराखडा तयार केला. या आराखड्याला मंजुरी मिळाली असून, जलसंपदा विभागाकडून अंतिम अहवालानंतर आवश्यक अंतिम मंजुरीही देण्यात आली आहे. चाळीसगाव आणि पाचोरा भागातील लोकप्रतिनिधींनी या कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

सुरुवातीला गती, नंतर काम ठप्प

बंदिस्त पाइपलाइनच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर कामाला सुरुवात झाली आणि प्रारंभी ते वेगाने सुरू होते. मात्र यंदा हे काम रखडले आहे. आता पावसाळा सुरू झाल्याने खरिपाच्या काळात काम पुढे नेण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

बंदिस्त पाइपलाइनचे काम लवकर पूर्ण होऊन बॅरेजमधील पाणी शेतापर्यंत पोहोचेल, अशी चाळीसगाव, पाचोरा आणि भडगाव भागातील शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.

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