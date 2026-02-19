पुणे

Vasai Vasai News : वसईत सीरियल शूटिंग सेटला आग, स्टुडिओचे मोठे नुकसान

Devi Studio fire Vasai : वसईतील कामण परिसरातील ‘देवी स्टुडिओ’मध्ये दुपारी भीषण आग लागली. अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या घटनास्थळी दाखल होऊन आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. जीवितहानी नाही; कारणाचा तपास सुरू.
Devi Studio fire Vasai

Devi Studio fire Vasai

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : वसईतील कामन परिसरात गुरुवारी दुपारी सुमारे १:३० वाजण्याच्या सुमारास ‘देवी स्टुडिओ’ (सीरियल शूटिंग सेट) येथे भीषण आग लागल्याची घटना घडली.आगीची माहिती मिळताच वसई विरार शहर महानगरपालिकाच्या अग्निशमन विभागाच्या चार गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या.अग्निशमन दलाकडून आग आटोक्यात आणण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असून परिसरात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारी घेतली जात आहे.

Loading content, please wait...
pune
fire
Fire Accident
vasai virar

Related Stories

No stories found.