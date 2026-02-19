Vasai Vasai News : वसईत सीरियल शूटिंग सेटला आग, स्टुडिओचे मोठे नुकसान

विरार : वसईतील कामन परिसरात गुरुवारी दुपारी सुमारे १:३० वाजण्याच्या सुमारास ‘देवी स्टुडिओ’ (सीरियल शूटिंग सेट) येथे भीषण आग लागल्याची घटना घडली.आगीची माहिती मिळताच वसई विरार शहर महानगरपालिकाच्या अग्निशमन विभागाच्या चार गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या.अग्निशमन दलाकडून आग आटोक्यात आणण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असून परिसरात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारी घेतली जात आहे..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर\n.सुदैवाने आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.मुंबईच्या लगत असलेल्या मुबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गा लगत असलेल्या कामण भागात गेल्या अनेक वर्षा पासून वेगवेगळे स्टुडिओ तयार झाले आहेत. यात अनेक सिरियलची शूटिंग होत असते. हायवेच्या जवळ तसेच नायगाव रेल्वे स्टेशन पासून हि जवळ असलेले हे ठिकाण असल्याने अबेकांची पसंती या स्टुडिओना मिळत आहे. .त्यातच स्टुडिओसाठी लागणारे कामगार हि मुंबई पेक्षा कमी किमतीत मिळत असल्याने या ठिकाणी अनेक निर्माते शुटिंग करण्यासाठी येत असतात. सुदैवाने लागलेल्या आगीत कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. स्टुडिओचे मात्र मोठे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. हि आग कश्या मुले लागली याबाबत नायगाव पोलीस तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.