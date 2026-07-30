VSI Land Approval: जालन्यात व्हीएसआयला अतिरिक्त जमिनीला शासनाची मंजुरी; सौरऊर्जा प्रकल्प, पंपगृह व ऊस रोप निर्मिती उपक्रमांना वेग

पुणे : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) संस्थेला जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील पाथरवाला येथे पंपगृह उभारणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त जमीन घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे सौरऊर्जा प्रकल्प, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र तसेच उसाचे बेणे आणि रोप निर्मितीच्या उपक्रमांना चालना मिळणार असल्याचे व्हीएसआयकडून सांगण्यात आले..जालना येथे संस्थेला यापूर्वीच जमीन मिळाली असून, तेथे विविध कृषीविषयक उपक्रम सुरू आहेत. उसाचे बेणे आणि दर्जेदार रोपे तयार करून ती शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना उपलब्ध करून दिली जात आहेत. याच केंद्राच्या विस्तारासाठी संस्थेला शेजारील जमिनीची आवश्यकता होती. मात्र, जमीनधारणा कायद्यानुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा एकूण क्षेत्र वाढल्याने शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार संस्थेने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यास आता महसूल व वन विभागाने मंजुरी दिली आहे. महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार ही मंजुरी दिली असून, संबंधित जमीन मंजूर उद्देशासाठीच वापरण्याच्या अटीही आदेशात नमूद करण्यात आल्या आहेत..संस्थेच्या जालना केंद्रात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र विकसित करण्यात येत आहे. या केंद्रात आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, विविध पिकांबाबत मार्गदर्शन तसेच शेतीसाठी आवश्यक सेवा आणि विविध कृषिपूरक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभी केली जात असल्याचे व्हीएसआयकडून सांगण्यात आले..सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून लिफ्ट सिंचन व्यवस्था विकसित करण्याचेही नियोजन आहे. शेती अधिक कार्यक्षम करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. पंपगृह उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त जमीनधारणेला मंजुरी मिळाल्याने या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग मिळणार आहे.- संभाजी कडू पाटील, महासंचालक, व्हीएसआय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.