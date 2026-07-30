पुणे

VSI Land Approval: जालन्यात व्हीएसआयला अतिरिक्त जमिनीला शासनाची मंजुरी; सौरऊर्जा प्रकल्प, पंपगृह व ऊस रोप निर्मिती उपक्रमांना वेग

जालना येथील व्हीएसआय केंद्राला अतिरिक्त जमीन मंजूर; सौरऊर्जा प्रकल्प, पंपगृह व लिफ्ट सिंचनामुळे उस रोप निर्मिती, शेतकरी प्रशिक्षण उपक्रमांना नवी चालना
Solar Policy

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sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) संस्थेला जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील पाथरवाला येथे पंपगृह उभारणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त जमीन घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे सौरऊर्जा प्रकल्प, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र तसेच उसाचे बेणे आणि रोप निर्मितीच्या उपक्रमांना चालना मिळणार असल्याचे व्हीएसआयकडून सांगण्यात आले.

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