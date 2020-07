पुणे : माजी महापौर मुक्ता टिळक यांना पितृशोक

पुणे : भारतीय अभिजात शास्त्रीय संगीताचा सोहळा असलेल्या सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते वसंतराव लिमये यांचे अल्पशा आजाराने शुक्रवारी (ता.३) निधन झाले. ते 85 वर्षांचे होते. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातवंडे असा परिवार आहे.

लिमये हे सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाच्या आयोजनात 50 वर्षांपासून कार्यरत होते. लिमये हे भारतीय नौदलाच्या विक्रांत या लढाऊ नौकेवर काही काळ कार्यरत होते. तसेच टेल्को या नामांकित कंपनीतही त्यांनी कार्य केले.

कसबा विधानसभा मतदार संघाच्या विद्यमान आमदार आणि माजी महापौर मुक्ता शैलेश टिळक यांचे ते वडील होत. त्यांच्या पार्थिवावर शुक्रवारी दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

माजी महापौर टिळक यांनी याबाबतचे ट्विट केले आहे. त्यांच्या वडीलांचे कोरोना व्हायरस या घातक व्हायरसमुळे निधन झाल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण जग या जागतिक महामारीचा सामना करत आहे. लिमये यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती. आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सर्वांनी स्वत:ची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही टिळक यांनी केले आहे.

My father Vasant Limaye passed away today afternoon due to Covid-19.

Rest of us have been tested negative and are under home quarantine for the next 14 days. Please everyone stay safe. pic.twitter.com/1165fNehtr

— Mukta Tilak (@mukta_tilak) July 3, 2020