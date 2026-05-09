पुणे

वसेवाडी शाळेचा दहावीला शंभर टक्के निकाल

पुणे, ता. ९ : शिरूर तालुक्यातील वसेवाडी (सणसवाडी) येथील जिल्हा परिषद शाळेने दहावीच्या निकालात शंभर टक्के यश संपादन करत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. एसएससी बोर्ड परीक्षेत शाळेतील सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पुणे मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत सणसवाडी येथील या शाळेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना विद्यार्थ्यांनी निकालाच्या माध्यमातून दिलेला प्रतिसाद प्रेरणादायी असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले.
या परीक्षेत आदिती रणपिसे (९३.२० टक्के), चंद्रिका मठपती (९३ टक्के), विनिता रैकवार (८९.९० टक्के), ईश्‍वरी कमटकर (८९.२० टक्के), तुषार ढेकळे (८८.४० टक्के) या विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेत विशेष यश प्राप्त केले. मुख्याध्यापक संतोष गोसावी यांच्या नियोजनामुळे सणसवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेचा दहावीचा निकाल अभिमानास्पद लागला. पुणे मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांना विद्यार्थ्यांनी दिलेला हा यशस्वी प्रतिसाद असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

