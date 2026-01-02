पिंपोडे बुद्रुक आमदारांनी केली पुलाची पाहणी
वाघोलीत वसना नदीपुलाची पाहणी
आमदार सचिन पाटील यांची उपस्थिती; अधिकाऱ्यांना सूचना
पिंपोडे बुद्रुक, ता. २ : वाघोली (ता. कोरेगाव) येथील वसना नदीवरील नवीन पुलाच्या कामाची आमदार सचिन पाटील यांनी आज पाहणी केली.
जुना पूल पडल्यानंतर नवीन पुलाच्या उभारणीचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याने परिसरातील नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असणाऱ्या या कामामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. नदीत मातीचा भराव टाकून केलेला पर्यायी रस्ता जीवघेणा ठरत आहे. दुचाकी वाहने घसरून वारंवार अपघात होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी दुपारी दीड वाजता कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. पाच मेपासून काम सुरू असून, गत सात महिन्यांत केवळ दोन्ही बाजूंचे पिलर तयार झाले आहेत. याबाबत कार्यकर्त्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर आमदार पाटील यांनी ठेकेदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून कामाच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड केली जाणार नाही, तसेच हे येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करावे. नदीपात्रातून केलेल्या पर्यायी रस्त्यावर आणखी भराव टाकून त्याची खोली कमी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
त्यानंतर त्यांनी वाघोली येथे शासकीय विश्रामगृहाची पाहणी करून दुरुस्तीबाबत निधी देण्याचे आश्वासन दिले. उत्तर कोरेगाव भागातील रस्त्यांवरील खड्डे मुजवण्याचे काम सुरू असून, येत्या अर्थसंकल्पात भागातील रस्त्यांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सूर्यकांत निकम, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक पिसाळ, शहाजी भोईटे, राजेंद्र धुमाळ, अमोल निकम, सागर लेंभे, परमेश्वर गार्डी, संभाजी निकम व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
वाघोली : वसना नदीवरील पुलाच्या कामाची पाहणी करताना सचिन पाटील. त्या वेळी दीपक पिसाळ, सूर्यकांत निकम, शहाजी भोईटे, सागर लेंभे. (राहुल लेंभे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
