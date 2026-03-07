वाठार स्टेशन: दोन लाख वीस हजार रुपये किमतीच्या तीन चोरीच्या मोटार सायकल वाठार पोलिसांकडून जप्त.
वाठार पोलिसांकडून दुचाकी चोरट्यास अटक
गुन्हे प्रकटीकरण शाखेची कारवाई; हडपसरमधून तीन दुचाकी जप्त
वाठार स्टेशन, ता. ७ : येथील पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने केलेल्या कारवाईत पुणे जिल्ह्यातील हडपसर (पुणे) येथून चोरीस गेलेल्या दुचाकींचा तपास लावण्यात यश आले आहे. यामध्ये एकूण तीन दुचाकींसह एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. दत्तात्रय धनसिंग पवार (वय ३३, रा. बिचुकले, ता. कोरेगाव) असे संशयिताचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मंगळवारी (ता. तीन) पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक राजश्री तेरणी यांनी धुलिवंदन सणाच्या अनुषंगाने पेट्रोलिंग केले. यामध्ये सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक गहिनीनाथ सातव व डी. बी. पथकातील अंमलदार यांनी वाठार ते बिचुकले रस्त्यावर पट्रोलिंग करत असताना एक युवक विना नंबरप्लेटची दुचाकी घेऊन फिरत असताना दिसला. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने माहिती सांगण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर विचारपूस केली असता घरी आणखी दोन दुचाकी असल्याचे त्याने सांगितले. तपासादरम्यान त्याच्याकडून विनानंबर प्लेटच्या तिन्ही दुचाकी जप्त करण्यात आल्या.
यामध्ये एमएच १२ पीबी २७९९, एमएच १२ एचयू ४३८२ व एमएच १२ केएस ५३३४ या तीन दुचाकींचा समावेश आहे.
पोलिस कर्मचारी प्रशांत गोरे, विठ्ठल काळे, प्रथमेश अलगुडे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. हवालदार जितेंद्र शिंदे तपास करीत आहे.
वाठार स्टेशन : दुचाकींसह अटक केलेल्या संशयितासमवेत सुशील भोसले व पोलिस कर्मचारी.
