कऱ्हाडः शिक्षण मंडळ कराडच्या "लाहोटी कन्या प्रशालेची" माजी विद्यार्थिनीस चार पदके

कऱ्हाडच्या वेदांतिकाची सुवर्णभरारी
चार पुरस्कारांवर उमटविले नाव; राष्ट्रपतींकडून सन्मान
कऱ्हाड, ता. २ ः लाहोटी कन्या प्रशालेची माजी विद्यार्थिनी वेदांतिका बाळासाहेब देसाई हिने शिलाँग येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीमधून (एनआयएफटी) ज्वेलरी डिझाईनमधील बॅचलर ऑफ डिझाईन पदवी संपादन करत यश मिळविले. तिने एकाच वेळी चार पुरस्कार पटकावून शिलाँगच्या केंद्रात सर्वाधिक पुरस्कार मिळविणारी एकमेव विद्यार्थिनी होण्याचा मान पटकाविला.
२०२२-२६ या बॅचचा दीक्षांत कार्यक्रम नुकताच दिल्ली येथे झाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांच्या उपस्थितीत वेदांतिकाला एनआयएफटी बेस्ट ॲकॅडमिक फरफॉर्मन्स अवॉर्ड अंतर्गत सुवर्णपदक, प्रमाणपत्र व ११ हजार रुपयांचा धनादेश देऊन गौरविले. तिने अन्य तीन पुरस्कारही मिळविले. देशभरातील १८ एनआयएफटी केंद्रांतून दरवर्षी सुमारे चार हजार विद्यार्थी पदवीधर होतात. त्यापैकी निवडक विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदकाने गौरविले जाते.
वेदांतिका ही २०१९-२० च्या दहावीच्या बॅचची विद्यार्थिनी आहे. तिच्या यशाबद्दल शिक्षण मंडळाचे सचिव चंद्रशेखर देशपांडे, उपाध्यक्ष अनघा परांडकर, आयपीएस तुषार देसाई, माजी प्राचार्य गणपतराव कणसे, मुख्याध्यापिका हेमलता जंगम यांच्यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले.
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नवी दिल्ली ः पुरस्कार व पदकांसमवेत वेदांतिका देसाई.
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