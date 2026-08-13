पुणे

वीर धरणातून नीरा नदीपात्रात ५ हजार ७३७ क्युसेक विसर्ग

वीर धरणातून नीरा नदीपात्रात ५ हजार ७३७ क्युसेक विसर्ग
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वीर धरणातून
विसर्ग सुरू
दुधेबावी, ता. १३ : वीर धरणातून आज सकाळी दहा वाजता नीरा नदीपात्रात पाच हजार ७३७ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे नीरा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असून, नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वीर धरणातून सुरू करण्यात आलेल्या विसर्गामुळे नीरा नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये, तसेच नदीकाठच्या परिसरात अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. वीर धरणातून नीरा नदीपात्रात सुरू असलेल्या विसर्गाबाबत नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन नीरा उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रावसाहेब मोरे यांनी केले आहे.

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