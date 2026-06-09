पुणे

Saswad water supply: सासवडला २४ तास पाणीपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा; १४३ कोटींची ‘वीर पाणी पुरवठा योजना’ सुरू

सासवडसाठी १४३ कोटींची वीर पाणीपुरवठा योजना; २०४० पर्यंत दरडोई १३५ लिटर पाणी, २४ तास पुरवठ्याचे लक्ष्य
Future Proofing Demographics: Resource Allocation Target Set for 135 LPCD Consumption Till 2040

Future Proofing Demographics: Resource Allocation Target Set for 135 LPCD Consumption Till 2040

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​सासवड : सासवड शहराच्या भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्यासाठी नगरोत्थान योजनेअंतर्गत १४३ कोटी रुपयांची नवीन 'वीर पाणी पुरवठा योजना' मंजूर करण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता.९) या योजनेच्या जॅकवेलच्या कामाचे वीर धरण येथे सासवडच्या नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप आणि नगरसेवकांच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
water
water canal
Water and Sanitation Mission Department
water availability in Maharashtra
Saswad infrastructure projects