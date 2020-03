पुणेकरांनो, आता पुर्णवेळ घरातच बसा कारण, पुणे पोलिसांनी घेतला 'हा' मोठा निर्णय

पुणे : पुणेकरांनो, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोय. त्यामुळे आता पूर्णवेळ घरातच बसा. पु्ण्यात आज दुपार पासून वाहतूक पुर्णपणे थांबविणार असल्याचे पुणे पोलिसांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना आता वाहनेही बाहेर काढता येणार नाहीत. त्यामुळे रस्त्यावरील गर्दी आणि वाहतूक थांबणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा लवकरच होणार आहे.

Sir, can I travel on personal vehicle to take desktop for work from home?

— Surajn (@suraj_n23) March 22, 2020