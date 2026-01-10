Velhe Panchayat : वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायत सदस्यांची अपात्रता स्थगित; मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला आदेश!

वेल्हे (पुणे) : वेल्हे बुद्रुक (ता.राजगड) ग्रुप ग्रामपंचायतींच्या तीन सदस्यांना पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अपात्र ठरवण्यात आलेल्या निकालास ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्थगिती देण्यात आली आहे. याप्रकरणी वेल्ह्याचे माजी सरपंच संदीप नगिने यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निकालाच्या विरोधात ग्रामविकास मंत्राकडे अपील दाखल केले होते..कर्तव्यात कसूर व हलगर्जी केल्याप्रकरणी माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य संदीप नगिने, माजी उपसरपंच व विद्यमान सदस्य निखिल गायकवाड तसेच माजी सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य मेघराज सोनवणे यांच्यावर विभागीय आयुक्त पुलकुंडवार यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती..Pune News : पतंग उडवण्याचा आनंद ठरला जीवघेणा; कात्रजमध्ये सहाव्या मजल्यावरून पडून १२ वर्षीय मुलाने गमावला जीव!.या प्रकरणी वेल्हे ग्रामस्थ शंकरराव बबनराव चाळेकर,प्रमोद विठ्ठल भोरेकर,गणेश तानाजी निकम यांनी ०६ नोव्हेंबर २०२३ रोजीराजगडच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अंतिम अहवाल सादर करत विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे सुनावणी ठेवण्यात आली होती.त्यानुसार आयुक्तांनी ९ डिसेंबर रोजी अपात्रतेची कारवाई केली होती दरम्यान या कारवाईच्या विरोधात संदीप नगीने यांनी 22 डिसेंबर 2025 रोजी ग्रामविकास मंत्राकडे अपील दाखल केले होते..या अपील नुसार मंगळवार (ता.०६) जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद पुणे येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती या सुनावणी दरम्यान अपिलार्थी व प्रतिवादी यांचे वकील तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी यांनी आपापली बाजू मांडत सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले असता या प्रकरणी संपूर्ण मुद्दे तपासून घेणे आवश्यक वाटल्याने तूर्तास अंतिम निर्णय घेता येणार नाही तर पुढील सुनावणी पर्यंत या आदेशाद्वारे विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आदेशात म्हटले आहे..वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायत मध्ये आमच्या कार्यकालामध्ये एकही रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला नसून राजकीय आकसापोटी तसेच येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले होते.संदीप केशवराव नगीने (माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वेल्हे बुद्रुक).गटविकास अधिकारी राजगड यांचा प्राथमिक चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा अंतिम अहवालानुसार पुण्याचे विभागीय आयुक्त यांनी अडीच वर्षानंतर या तिघांना दोषी ठरवले. परंतु मंत्री जयकुमार गोरे यांनी 29 दिवसांत स्थगिती देत भ्रष्टाचाराला दुसरी संधी दिली आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही हायकोर्टात दाद मागणार आहोत.तक्रारदार - प्रमोद विठ्ठल भोरेकर, शंकरराव चाळेकर,गणेश निकम.वेल्हे बुद्रुक, ग्रामस्थ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.