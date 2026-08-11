पुणे

Velhe water crisis: वेल्हे तहसील कार्यालयावर कादवे ग्रामस्थांचे हंडे घेऊन धरणे आंदोलन; पाणी योजनेचा वाद, पावसाळ्यातही टंचाई

कादवे ग्रामस्थांचा हांडे घेऊन वेल्हे तहसील कार्यालयावर धरणे; शासकीय पाणीपुरवठा योजनेतील वादामुळे पावसाळ्यातही टंचाई, प्रशासनाकडून तातडीच्या कार्यवाहीचे आश्वासन
Kadave villagers stage a protest at Velhe Tehsil Office over water shortage despite the monsoon.

Kadave villagers stage a protest at Velhe Tehsil Office over water shortage despite the monsoon.

Sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे (पुणे) : पानशेत धरण परिसरातील कादवे (ता.राजगड) येथील नळ पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीवर शासकीय निधीतून लाखो रुपये खर्च करून राबविण्यात आलेली पाणी पुरवठा योजना वादात अडकल्याने ऐन पावसाळ्यात पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत असल्याने येथील संतप्त महिलांसह ग्रामस्थांनी हांडे घेऊन मंगळवार (ता.११) रोजी वेल्हे येथील राजगड तालुका तहसील कार्यालयावर धरणे आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

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