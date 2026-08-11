Velhe water crisis: वेल्हे तहसील कार्यालयावर कादवे ग्रामस्थांचे हंडे घेऊन धरणे आंदोलन; पाणी योजनेचा वाद, पावसाळ्यातही टंचाई

वेल्हे (पुणे) : पानशेत धरण परिसरातील कादवे (ता.राजगड) येथील नळ पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीवर शासकीय निधीतून लाखो रुपये खर्च करून राबविण्यात आलेली पाणी पुरवठा योजना वादात अडकल्याने ऐन पावसाळ्यात पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत असल्याने येथील संतप्त महिलांसह ग्रामस्थांनी हांडे घेऊन मंगळवार (ता.११) रोजी वेल्हे येथील राजगड तालुका तहसील कार्यालयावर धरणे आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले..राजगड तालुक्याचे तहसीलदार निवास ढाणे व राजगड तालुका पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकारी निलेशा जाधव यांनी पाणी योजनेच्या विहीरी बाबत तसेच पर्यायी पाणी पुरवठा करण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही केली जाणार असल्याचे आश्वासन आंदोलना दिले आहे . त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याची माहिती कादवेचे सरपंच अनंता बिरामणे यांनी दिली..यावेळी सरपंच बिरामणे म्हणाले, कादवे गावठाण, ढेबे वस्ती ,तेलवाडी, शिर्केवाडी अशा चार वस्त्यांसाठी शासकीय निधीतून पाणी योजना राबविली आहे मात्र विहिरीतून पाणी उपसण्यात संबंधित जागा मालकाने प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून भर पावसाळ्यात ग्रामपंचायतीला टँकर सुरू करण्यात आले आहे.याबाबत वारंवार तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याने ग्रामस्थांच्या वतीने तहसील कार्यालयावर ग्रामस्थांनी हांडे घेऊन धरणे आंदोलन केले. यावेळी नितीन गुंड, लहूअण्णा बिरामणे, माजी सरपंच संगीता तेलावडे, विनोद बिरामणे,केदार जागडे, अभिजित जागडे, संजय सुर्वे, बबन जागडे, दत्ता जागडे, श्रीरंग जागडे , रंजना शिंदे, उज्वला तेलावडे सचिन तेलावडे, सुशांत तेलावडे, कैलास बिरामणे आदींसह महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.यावेळी महिलांनी डोक्यावर हांडे घेऊन पाण्या अभावी होत असलेल्या अडचणींचा पाढा वाचला..यावेळी तहसीलदार ढाणे म्हणाले ,"आंदोलकांनी पाण्याचा प्रश्न गाव पातळीवर सोडवणार असल्याचे सांगितले असून त्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती मदत केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.