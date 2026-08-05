Velhe NCP Protest: सुनेत्रा पवारांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य; वेल्ह्यात हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या पुतळ्याची प्रतीकात्मक अंतयात्रा, राष्ट्रवादीचा निषेध मोर्चा

वेल्हे (पुणे) : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विषयी आक्षेपार्ह केलेल्या वक्तव्याचा राजगड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सपकाळ यांच्या पुतळ्याची प्रतीकात्मक अंतयात्रा काढून बुधवार (ता.०५) रोजी निषेध व्यक्त करण्यात आला असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष किरण राऊत यांनी दिली..वेल्हे (ता.राजगड)येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयामध्ये सकाळी 11 वाजता तालुक्यातील राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले. यावेळी हर्षवर्धन सपकाळ तसेच महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाच्या निषेधाच्या घोषणा देत हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या पुतळ्याची प्रतीकात्मक अंतयात्रा राष्ट्रवादी कार्यालय ते तहसील कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली. दरम्यान हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर कारवाई करण्याचे निवेदन तहसीलदार निवास ढाणे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अमोल नलावडे, पंचायत समितीच्या सभापती सुवर्णा राऊत, जिल्हा परिषद सदस्य तानाजी मांगडे, उपसभापती संदीप खुटवड, तालुका अध्यक्ष किरण राऊत ,पंचायत समिती सदस्य सीता खुळे, सरपंच रमेश शिर्के ,सुभाष शिंदे ,अंकुश दसवडकर ,अर्जुन भिलारे, अशोक उर्फ लालशेठ रेणुसे, नंदू खुळे, सागर मळेकर सुनील राजीवडे ,शकुंतला शिंदे, संतोष डांगे, संतोष दामगुडे, अंकुश धिंडले,श्रीरंग मांगडे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..तहसीलदारांना निवेदन दिल्यानंतर मेंगाई चौकामध्ये निषेधाची भाषणे झाली यावेळी सभापती सुवर्णा राऊत म्हणाल्या, "महिलांच्या सन्मानाच्या गप्पा मारणाऱ्या महाराष्ट्र काँग्रेसने आज स्वतःच आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. एका महिला नेत्यासाठी “गुंगी गुडिया”सारखी अवमानकारक भाषा वापरणे ही केवळ एका व्यक्तीचा नव्हे, तर प्रत्येक महिलेचा अपमान आहे. राजकारण करा, पण महिलांचा सन्मान राखा. यावेळी खंडू गायकवाड,भरत चोरगे, निलेश खामकर ,शंकर ढेबे आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.