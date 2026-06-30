पुणे

Velhe Crime News: बोरावळे फाटा येथे गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे बाळगणारा आरोपी जेरबंद ; वेल्हे पोलिसांची कारवाई

बोरावळे फाट्यावर गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह सराईत आरोपीला वेल्हे पोलिसांची बेधडक कारवाई, शस्त्र व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल
Velhe Police arrested an accused carrying an illegal country-made pistol and live cartridges under the Arms Act in Pune district.

Velhe Police arrested an accused carrying an illegal country-made pistol and live cartridges under the Arms Act in Pune district.

Sakal

मनोज कुंभार
Updated on

वेल्हे : वेल्हे (ता.राजगड)पोलिसांनी बेकायदेशीररीत्या गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या एका सराईत आरोपीला अटक केली असल्याची माहिती वेल्हे पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली.

Loading content, please wait...
police
crime
velhe
Pistol
gun threat case
vintage pistol seized
pistols in India