पुणे

Velhe Crime : वेल्हे पोलिसांची धडकेबाज कारवाई; जुन्या भांडणातून गोळीबार करणाऱ्याला आठ तासात अटक

जुन्या भांडणाच्या वादातून विजय वसवे यांच्यावर पाठीमागून गोळीबार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडल्याने मोठी खळबळ उडाली.
Velhe Crime

Velhe Crime

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मनोज कुंभार
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वेल्हे (पुणे) - जुन्या भांडणाच्या वादातून विजय मारुती वसवे (वय-४७, रा. मालवली, ता. राजगड, जि. पुणे) यांच्यावर पाठीमागून गोळीबार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना राजगड तालुक्यातील कातुर्डेवाडी परिसरात घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणातील आरोपी ओंकार बाळू जाधव (वय-२०, रा. मालवली, ता. राजगड, जि. पुणे) याला वेल्हे पोलिसांनी अवघ्या आठ तासांत ताब्यात घेतले.

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