Velhe Crime : वेल्हे पोलिसांची धडकेबाज कारवाई; जुन्या भांडणातून गोळीबार करणाऱ्याला आठ तासात अटक

वेल्हे (पुणे) - जुन्या भांडणाच्या वादातून विजय मारुती वसवे (वय-४७, रा. मालवली, ता. राजगड, जि. पुणे) यांच्यावर पाठीमागून गोळीबार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना राजगड तालुक्यातील कातुर्डेवाडी परिसरात घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.या प्रकरणातील आरोपी ओंकार बाळू जाधव (वय-२०, रा. मालवली, ता. राजगड, जि. पुणे) याला वेल्हे पोलिसांनी अवघ्या आठ तासांत ताब्यात घेतले..१३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास वेल्हे-नसरापूर रस्त्यावरील कातुर्डेवाडीजवळ ही घटना घडली होती या प्रकरणी बुधवार (ता. 14) रोजी वेल्हे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, जुन्या भांडणाच्या कारणावरून आरोपी ओंकार जाधव याने विजय वसवे यांच्यावर पाठीमागून गोळीबार केला. त्यानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला. या हल्ल्यात वसवे गंभीर जखमी झाले. त्यांना प्रथम वेल्हे ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. १४ ऑक्टोबर रोजी शस्त्रक्रिया करून त्यांच्या पाठीमध्ये लागलेली गोळी काढण्यात आली. या घटनेप्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सीसीटीव्ही आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे शोधगुन्हा दाखल झाल्यानंतर फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विविध तपास पथके तयार केली. सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी आणि गोपनीय बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी ओंकार जाधव याला १४ ऑक्टोबर रोजी अवघ्या आठ तासांत ताब्यात घेतले..या कारवाईमध्ये पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण कुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेल्हे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किशोर शेवते, पोलीस उपनिरीक्षक अमित देशमुख, पोलीस हवालदार ज्ञानदीप धिवार, सोमेश राऊत, अजय शिंदे, पोलीस कॉन्स्टेबल आकाश पाटील, राजेंद्र आवदे, शुभम कदम, अजय गार्डी या यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.