Velhe Health : मान्सूनपूर्व पावसाने वेल्हे ग्रामीण रुग्णालय व डॉक्टर निवासस्थान जलमय, करंजावणे प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंधारात

वेल्हे : मान्सून पूर्व पडत पडलेल्या पावसाने राजगड तालुक्यातील आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटर वर असल्याचे चित्र समोर आले आहे. करंजावणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात विद्युत पुरवठा खंडित झाला तर वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालय दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये खर्चूनही निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे ग्रामीण रुग्णालयात व डॉक्टरांच्या निवासस्थानात पाणी शिरल्याने डॉक्टरांनी रात्र जागून काढल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे..राजगड तालुक्यामध्ये शुक्रवार (ता.22) रोजी मान्सूनपूर्व पावसामुळे शेतकऱ्यांसह नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली मात्र यांच्यासह तालुक्यातील महत्त्वाच्या दोन ठिकाणी म्हणजे वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवासस्थानात रात्री पाणी शिरल्याने येथील निवासी डॉक्टरांना रात्र पाण्यातच काढावी लागली. पावसाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे तसेच झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे डॉक्टर निवासस्थानांच्या ड्रेनेजचे काम अर्धवट असल्याने ड्रेनेज तुंबले गेले व संपूर्ण पाणी डॉक्टरांच्या निवासस्थानात सर्व खोल्यांमध्ये साचल्याने येथील डॉक्टरांना रात्रभर जागे राहून खोलीतील पाणी काढावे लागले. यामुळे मोठा मनस्ताप सहन झाल्याने डॉक्टरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर ग्रामीण रुग्णालयातील छत गळतीमुळे सुद्धा रुग्णालयात पाणी साचले होते. मान्सूनचा पाऊस सुरू होण्याच्या अगोदर या दोन्ही ठिकाणाची दुरुस्ती करण्याची मागणी येथील डॉक्टर व ग्रामस्थांनी केली आहे..तर करंजावणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पावसामुळे विद्युत पुरवठा खंडित झाला सुमारे आठ तासाहून विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याने येथील रुग्णांना तसेच डॉक्टरांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला या रुग्णालयामध्ये इन्व्हर्टर जुना झाला असून तो नादुरुस्त असल्याने विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यानंतर रुग्णांना व डॉक्टरांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तात्काळ इन्व्हर्टरची सोय करावी अशी मागणी परिसरातील नागरिक व रुग्णालयातील कर्मचारी करत आहेत..शुक्रवारी झालेल्या जोरदार पावसामुळे रुग्णालयात व निवासस्थानामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी आले नियमित पाऊस सुरू होण्याच्या अगोदर रुग्णालयातील व डॉक्टर निवासस्थानांची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी.डॉ. राहुल बोरसे, ग्रामीण रुग्णालय वेल्हे..करंजावणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये असलेला इन्व्हर्टर नादुरुस्त असून रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयास याची मागणी करणार आहे.डॉ. अंबादास देवकर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी राजगड..करंजावणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये परिसरातील 50 हून अधिक गावातील रुग्ण उपचारासाठी येत असून अति तात्काळ सेवेसाठी या ठिकाणी इन्व्हर्टरची अत्यंत गरज आहे.अनंत शिंदे, माजी उपसरपंच करंजावणे.