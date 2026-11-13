वेणेगाव-कोपर्डे पुलासाठी
३६ कोटींचा निधी मंजूर
आमदार मनोज घोरपडेंच्या पाठपुराव्याला यश
काशीळ, ता. १३ ः वेणेगाव- कोपर्डे परिसरातील नागरिकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी अखेर पूर्णत्वास जात आहे. वेणेगाव-कोपर्डेदरम्यान कृष्णा नदीवर पूल उभारण्यासाठी तब्बल ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यामुळे या परिसरातील दळणवळणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आमदार मनोज घोरपडे यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या पुलाच्या उभारणीसाठी निधी मंजूर झाल्याने परिसरातील नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. या पुलामुळे वेणेगाव, कोपर्डे तसेच परिसरातील गावांतील नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी आणि व्यावसायिकांना याचा फायदा होईल.
वेणेगाव- कोपर्डेदरम्यान कृष्णा नदीवर पूल व्हावा, ही परिसरातील नागरिकांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. या प्रश्नासाठी दै. ‘सकाळ’ने यापूर्वी अनेकदा पाठपुरावा केला होता. या पुलासाठी ३६ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला मूर्त स्वरूप मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पुलाच्या उभारणीच्या अनुषंगाने सध्या भूगर्भाची स्थिती तपासण्यासाठी बोअर लॉगिंगची चाचणी सुरू आहे. आवश्यक तांत्रिक तपासणी व पुढील नियोजनाच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे.
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आमदार मनोज घोरपडे
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