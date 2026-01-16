फलटणला आजी माजी सैनिकांची 30 प्रकरणे निकाली, प्रशासनाचे सैनिकांच्या कामाला प्राधान्य
आजी-माजी सैनिकांची
३० प्रकरणे निकाली
फलटणला तहसील कार्यालयात बैठक
राजाळे, ता. १६ : आजी माजी सैनिकांचे, तसेच माजी सैनिक विधवा पत्नी, वीरमाता, वीर पिता, वीर पत्नी यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी फलटण तालुका समितीची प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसील कार्यालयात नुकतीच बैठक झाली. त्यात ३० आजी- माजी सैनिकांच्या अडचणीचे अर्ज सादर करून त्यांचा निपटारा करण्यात आला.
आमदार सचिन पाटील, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल स. दै. हंगे (निवृत्त), तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप, फलटण ग्रामीणचे अरविंद काळे, गटविकास अधिकारी प्रकाशकुमार बोंबले उपस्थित होते. माजी सैनिक व वीर पत्नी, वीर पिता, वीर माता आणि त्यांचे अवलंबित यांचे ३० तक्रारी अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. शक्य तितक्या प्रकरणांमध्ये योग्य ती कार्यवाही करून निकाली काढले. उर्वरित अर्ज संबंधित विभागांना पाठविण्यात आले.
फलटण ः येथे आजी माजी सैनिकांचे प्रश्न सोडवताना सचिन पाटील, डॉ. अभिजित जाधव. (अमोल पवार ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
