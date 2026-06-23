गावातच प्रत्येक बुधवारी पशू सर्वचिकित्सा शिबिरे

पुणे, ता. २३ : पशुपालकांच्या दारी दर्जेदार पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने ‘डॉक्टर आपल्या गावी’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या परिसरात प्रत्येक बुधवारी पशू सर्वचिकित्सा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समितीचे सभापती अमोल नलावडे यांनी दिली.
या शिबिरांमुळे पशुपालकांना त्यांच्या गावातच विविध पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे पशुधनाच्या आरोग्य संवर्धनासाठी आवश्यक उपचार, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सोपे होणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त आणि संबंधित तालुक्याचे सहायक आयुक्त या शिबिरांना भेटी देऊन पशुपालकांना पशुधन व्यवस्थापन, रोग नियंत्रण, आधुनिक पशुपालन पद्धती, तसेच विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी व अनुदान योजनांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत.
शिबिरांमध्ये मिळणारे प्रमुख उपचार व सेवा पशुधनासाठी आवश्यक असणारे सर्व प्रकारचे उपचार व आरोग्य तपासणी, जनावरांची वंध्यत्व तपासणी आणि गर्भतपासणी, विविध आजारांवरील रोग प्रतिबंधक लसीकरण, जनावरांच्या आरोग्याला घातक ठरणारे गोचीड व गोमाश्यांचे निर्मूलन, पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध कल्याणकारी व शासकीय अनुदान योजनांची थेट माहिती
ग्रामीण भागातील पशुपालकांसाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. गावातच सर्व सेवा मिळाल्यामुळे पशुपालकांचा वेळ व वाहतुकीचा खर्च वाचणार असून, पशुधनाचे आरोग्य, उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक मूल्य वाढविण्यास मोठी मदत होईल.
- अमोल नलावडे, सभापती, जिल्हा परिषद
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