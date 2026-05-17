पुणे

उष्णतेच्या लाटेचा विदर्भाला चटका अकोला व वर्धा @ ४६, पंखे व कुलरही प्रभावहीन

उष्णतेच्या लाटेचा विदर्भाला चटका अकोला व वर्धा @ ४६, पंखे व कुलरही प्रभावहीन
Published on

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १७ : उन्हाचे सर्वाधिक चटके देणारा नवतपा अजून आठ दिवसांवर असला तरी सध्याही सूर्याचा प्रकोप चांगलाच जाणवत आहे. विदर्भात रविवारीही उष्णतेचा भडका होता. अकोला व वर्ध्याचे कमाल तापमान पुन्हा ४६ अंशांवर गेले, तर उपराजधानीच्या पाऱ्यानेही जोरदार उसळी घेतली. उष्णलाटेने वैदर्भीय हैराण असून, दुपारच्या सुमारास शहरातील रस्त्यांवर अक्षरशः शुकशुकाट दिसून येत आहे. मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी पारा ४२ पर्यंत गेला आहे.
उन्हाच्या तडाख्यामुळे विदर्भातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून एरव्ही दुपारच्या वेळी असणारी वर्दळ दिसेनाशी झाली आहे. उन्हाच्या या तडाख्यापुढे पंखे व कुलरही प्रभावहीन ठरत आहेत. दिवसाच नव्हे, सायंकाळी व रात्रीही गरमी व उकाडा जाणवत आहे.

आणखी चार दिवस ‘यलो अलर्ट’
प्रादेशिक हवामान विभागाने आणखी चार-पाच दिवस संपूर्ण विदर्भात उष्णलाटेचा ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. त्यामुळे उन्हाचा तडाखा आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर लवकरच नवतपा सुरू होत आहे. सध्याचे एकूणच वातावरण लक्षात घेता मे महिन्याचा उत्तरार्ध वैदर्भीयांची चांगलीच अग्निपरीक्षा घेणार आहे.
........
विदर्भातील कमाल तापमान
शहर तापमान
अकोला ४६.०
वर्धा ४६.०
अमरावती ४५.८
नागपूर ४४.४

सोलापूर ४४ अंशांवर
यंदाच्या हंगामात सोलापूरच्या तापमानाने रविवारी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. येथे आज कमाल तापमान ४४ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले होते. दिवसभर तापलेली जमीन रात्रीही थंड होत नसल्याने नागरिक घामाघूम झाले आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, मे महिन्याच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या आठवड्यात पारा ४४.५ ते ४५.५ अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

how to stay cool in summer
heatwave Vidarbha
Vidarbha weather update
summer temperatures Nagpur
Nagpur heat alert
heatwave safety tips
weather forecast Maharashtra
tips to beat the heat
summer in Maharashtra 2023
intense heat conditions Vidarbha
yellow alert Vidarbha weather
Nagpur temperature rise
summer heat in Maharashtra
heat exhaustion signs
temperature records Maharashtra
विदर्भातील उष्णलाट
नागपूरचे तापमान
उन्हाची खबरदारी
पंखे आणि कुलर्सची प्रभावीता
मे महिन्याची उष्णता
उष्णता सहन करण्याचे टिप्स
विदर्भातील सर्वोच्च तापमान
उन्हाळ्यातील विदर्भ
विदर्भातील तापमानाची घसरण
कोरडे वातावरण विदर्भ
उष्णलाटाचा इशारा
विदर्भातील यलो अलर्ट
मे महिन्यामध्ये उष्णता कशी वाढणार
होममेड थंड पेये