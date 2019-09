Vidhan Sabha 2019 : पहिल्या दिवशी दोनच उमेदवारी अर्ज

पुणे - विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातून शुक्रवारी दोघांनीच उमेदवारी अर्ज दाखल केले. वडगाव शेरी आणि इंदापूर येथून प्रत्येकी एक अर्ज दाखल झाला. निवडणुकीसाठी शुक्रवारपासून (ता. २७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला. २१ विधानसभा मतदारसंघांतील इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज घेतले. येथे दाखल करा उमेदवारी अर्ज

कसबा - गणेश कला क्रीडा मंच, स्वारगेट. वडगाव शेरी - येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालय, दुसरा मजला, येरवडा. शिवाजीनगर - पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, घोले रस्ता. कोथरूड - जुना कर्वे रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय, कर्वे रस्ता. खडकवासला - तहसील कार्यालय, हवेली, शुक्रवार पेठ, खडकमाळ.पर्वती - स्पोर्टस्‌ आर्ट गॅलरी इमारत, पहिला मजला, बाबूराव सणस मैदान.हडपसर - आर. आर. शिंदे ज्युनिअर कॉलेज, साधना विद्यालय, हडपसर.पुणे कॅंटोन्मेंट - उपअभियंता कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम, कॅम्प. चिंचवड - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, नवीन प्रशासकीय इमारत, आकुर्डी. पिंपरी - डॉ. हेडगेवार भवन, निगडी प्राधिकरण, पिंपरी. भोसरी - अण्णासाहेब मगर स्टेडियम समोर, नेहरूनगर, पिंपरी. प्रशिक्षण केंद्रात बदल

मतदान केंद्राध्यक्षासह अधिकाऱ्यांसाठी पद्मावती येथील अण्णा भाऊ साठे सभागृहात २८ आणि २९ सप्टेंबर रोजी प्रशिक्षण शिबिर होणार होते; परंतु अतिवृष्टीमुळे पद्मावती येथील राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल येथे प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती निवडणूक शाखेने दिली. तक्रारनिवारण कक्ष स्थापन

निवडणुकीच्या तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी जिल्हास्तरावर २४ बाय ७ तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला आहे. तेथे कोणालाही खालील दूरध्वनी क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येईल. ०२०- २६१२१२३१

०२०- २६१२१२९१ ०२०- २६१२१२७१ ०२०- २६१२१२८१

Web Title: Vidhan Sabha 2019 Only two candidates apply on the first day