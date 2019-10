Vidhan Sabha 2019 :  पुण्यात दिवसभरात काय घडले...

विधानसभा 2019

कोथरूड : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून नाराजांची मनधरणी पर्वती : भाजपच्या उमेदवार माधुरी मिसाळांचा शक्तिप्रदर्शन करीत अर्ज वडगावशेरी : जगदीश मुळीक ठरले शहरातील सर्वांत श्रीमंत उमेदवार पुणे कॅंटोन्मेंट : तीन नगरसेवकांच्या बंडखोरीची शक्‍यता हडपसर : मनसेचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन खडकवासला : शिवसेनेची बंडखोरी कसबा : शिवसेना, मनसे, काँग्रेसमध्ये बंडखोरीची शक्‍यता शिवाजीनगर : भाजपमधील बंडाळी शांत करण्याचे प्रयत्न पिंपरी - शिवसेनेचे आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्याविरोधात भाजपचे अमित गोरखे, बाळासाहेब ओव्हाळ आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या चंद्रकांता सोनकांबळे यांची बंडखोरी. चिंचवड - महायुतीचे उमेदवार विद्यमान आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल. भोसरी - आमदार महेश लांडगे यांच्या मतदारांच्या भेटीगाठी. मावळ - महायुतीकडून बाळा भेगडे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भाजपने उमेदवारी नाकारल्याने तळेगावचे नगरसेवक सुनील शेळके यांचा राष्ट्रवादीतून उमेदवारी अर्ज. भोर - शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख दत्तात्रेय टेमघरे यांच्याकडून बंडखोरी. मनसेकडून अनिल मातेरे यांना उमेदवारी. पुरंदर - शिवसेनेचे विजय शिवतारे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल. खासदार धैर्यशील माने यांच्या उपस्थितीत प्रचार सभा. बारामती - वंचित बहुजन आघाडीकडून अविनाश गोफणे व बसपकडून अशोक माने यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल. इंदापूर - हर्षवर्धन पाटील यांचा भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दत्तात्रेय भरणे यांची कार्यकर्त्यांशी चर्चा. दौंड - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजाराम तांबे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश. शिरूर - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अशोक पवार व भाजपचे बाबूराव पाचर्णे यांच्याकडून शक्तिप्रदर्शनाने उमेदवारी अर्ज दाखल. जुन्नर - शरद पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अतुल बेनके यांची प्रचार सभा. आंबेगाव - दिलीप वळसे पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल, शिवसेनेकडून राजाराम बाणखेले यांना उमेदवारी जाहीर. खेड - भाजपचे तालुकाध्यक्ष अतुल देशमुख यांची बंडखोरी. उमेदवारी अर्ज दाखल.

