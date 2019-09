विधानसभा 2019

पुणे - काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या जागावाटपात पर्वती, हडपसर, वडगाव शेरी आणि खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ ‘राष्ट्रवादी’कडे असल्याची घोषणा पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी रविवारी पुण्यात केली. शिवाजीनगर, कसबा, पुणे कॅंटोमेंट काँग्रेस; तर कोथरूडची जागा मित्रपक्षाला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढच्या आठवडाभरात उमेदवार जाहीर करू, असे सांगत पवार यांनी प्रचाराचा नारळ फोडला. दरम्यान, ज्या जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार असतील, ते आपल्याच पक्षाचे असल्याने प्रचार करा, हेही पवार यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले. शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघापैकी प्रत्येकी चार मिळविण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांचा प्रयत्न होता. त्यात पर्वती मतदारसंघावर दोन्ही पक्षांनी दावा केला होता. त्यामुळे आघाडीच्या जागावाटपाची चर्चा लांबणीवर पडली होती. मात्र, ‘राष्ट्रवादी’कडील मतदारसंघ पवार यांनीच जाहीर केल्याने जागांचा तिढा सुटल्याचे मानले जात आहे. निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘राष्ट्रवादी’च्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा पवार यांच्या उपस्थितीत झाला. तेव्हा त्यांनी पुण्यातील आठपैकी चार मतदारसंघ ‘राष्ट्रवादी’कडे असल्याचे स्पष्ट केले. कोथरूडची जागा मित्रपक्षाला जाण्याची शक्‍यताही पवार यांनी वर्तविली. या शक्‍यतेमुळे कोथरूडसाठी मित्रपक्ष कोण असेल, याची उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत मनसेला एकत्र घेऊन त्यांना ही जागा सोडली जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

Web Title: Vidhan Sabha seat Four for the NCP and three for the Congress