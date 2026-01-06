Pune Achievers : पुण्याच्या चिमुकल्यांची आफ्रिकेतील सर्वोच्च शिखरावर गरुडझेप; विद्या व्हॅली स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची ऐतिहासिक कामगिरी

पुणे : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यातील विद्या व्हॅली स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी, शिक्षक-पालकांनी आणि ट्रेकर्सनी आफ्रिका खंडातील सर्वात उंच असलेल्या माउंट किलीमांजारोवरील उहुरू पीक (५,८९५ मीटर) यशस्वीरीत्या सर करून इतिहास घडवला. पुण्यातील अनुभवी गिर्यारोहक आणि विद्या व्हॅली स्कूलचे क्रीडा शिक्षक दिनेश कोतकर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय पथकाने ही थरारक आणि प्रेरणादायी मोहीम पूर्ण केली. .टांझानियामधील सुप्त ज्वालामुखी असलेला किलीमांजारो पर्वत जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रेकिंग शिखरांपैकी एक मानला जातो. विद्या व्हॅली स्कूलला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ही विशेष मोहीम आखण्यात आली होती. या मोहिमेत शाळेतील तीन विद्यार्थी, एक शिक्षिका-पालक, एक पालक आणि एक महिला ट्रेकर यांचा समावेश होता..Pune Crime : घरात शिरून तरुणीला लुटले; कोरेगाव पार्क पोलिसांकडून सीसीटीव्हीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू!.दिनेश कोतकर यांना माउंट एव्हरेस्ट प्रयत्नासह युरोपमधील सर्वोच्च माउंट एल्ब्रुस आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय शिखरांवर चढाईचा अनुभव आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इयत्ता नववीतील विद्यार्थी रुग्वेद भुजबळ, आमला पाटील, इयत्ता आठवीतील आरव देशमुख, तसेच शिक्षिका मनीषा भुजबळ, कमलेश देशमुख आणि अपर्णा पिंगळे यांनी पुण्यातच शिस्तबद्ध सराव, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि उंचीशी जुळवून घेण्याचे प्रशिक्षण घेतले..मोहिमेला २६ डिसेंबर रोजी प्रारंभ झाला. किलीमांजारोच्या विविध मार्गांपैकी आव्हानात्मक आणि लोकप्रिय असलेल्या माचामे रूटची निवड करण्यात आली. या मार्गावर पथकाने प्रतिकूल हवामानात लावा टॉवर आणि बाराफू वॉलसारखे कठीण टप्पे यशस्वीरीत्या पार केले. ३१ डिसेंबर रोजी रात्री साडेअकरा वाजता अंतिम चढाईला सुरुवात करण्यात आली. प्रचंड थंडी, बोचरे वारे आणि थकवा यांचा सामना करत पहाटे सुमारे सात वाजता पथक स्टेला पॉइंट (५,७५६ मीटर) येथे पोहोचले. येथे इयत्ता आठवीतील आरव देशमुख याने स्वतःच्या तब्येतीचा आढावा घेत पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला आणि स्थानिक गाईडसोबत सुरक्षितपणे खाली परतले..उर्वरित सदस्यांनी कोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली चढाई सुरू ठेवत एक जानेवारी रोजी सकाळी ८.१० वाजता उहुरू पीक गाठले. इतर देशांतील गिर्यारोहकांनी या पथकाला प्रेमाने ‘ड्रीम टीम फ्रॉम इंडिया’ अशी दाद दिली. योग्य नियोजन, प्रशिक्षित नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण तयारी असेल, तर विद्यार्थी आणि सामान्य कुटुंबीयही जगातील सर्वोच्च शिखरांवर पोहोचू शकतात, असा प्रेरणादायी संदेश या मोहिमेतून देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.