Pune Achievers : पुण्याच्या चिमुकल्यांची आफ्रिकेतील सर्वोच्च शिखरावर गरुडझेप; विद्या व्हॅली स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची ऐतिहासिक कामगिरी

Kilimanjaro Conquered : विद्या व्हॅली स्कूलच्या ७ सदस्यीय पथकाने नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आफ्रिकेतील सर्वोच्च किलीमांजारो शिखर सर करून नवा इतिहास रचला. शाळेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित या मोहिमेत ८ वी आणि ९ वीच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यातील विद्या व्हॅली स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी, शिक्षक-पालकांनी आणि ट्रेकर्सनी आफ्रिका खंडातील सर्वात उंच असलेल्या माउंट किलीमांजारोवरील उहुरू पीक (५,८९५ मीटर) यशस्वीरीत्या सर करून इतिहास घडवला. पुण्यातील अनुभवी गिर्यारोहक आणि विद्या व्हॅली स्कूलचे क्रीडा शिक्षक दिनेश कोतकर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय पथकाने ही थरारक आणि प्रेरणादायी मोहीम पूर्ण केली.

