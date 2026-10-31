पुणे

Vidyadhar Anaskar : ‘नॅफ्स्कॉब’च्या संचालकपदी विद्याधर अनास्कर यांची बिनविरोध निवड

'नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स लिमिटेड' (नॅफ्स्कॉब) या संस्थेच्या संचालक मंडळावर विद्याधर अनास्कर यांची बिनविरोध निवड.
vidyadhar anaskar

vidyadhar anaskar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - देशातील राज्य सहकारी बँकांचे राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स लिमिटेड' (नॅफ्स्कॉब) या संस्थेच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि ज्येष्ठ सहकार व बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या निवडीमुळे राष्ट्रीय सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे.

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Director
Vidyadhar Anaskar