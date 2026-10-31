Vidyadhar Anaskar : ‘नॅफ्स्कॉब’च्या संचालकपदी विद्याधर अनास्कर यांची बिनविरोध निवड

पुणे - देशातील राज्य सहकारी बँकांचे राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स लिमिटेड' (नॅफ्स्कॉब) या संस्थेच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि ज्येष्ठ सहकार व बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या निवडीमुळे राष्ट्रीय सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे..'नॅफ्स्कॉब'च्या २१ संचालकांच्या जागांसाठी एकूण २२ उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र, छत्तीसगड राज्य सहकारी बँकेच्या प्रतिनिधीने आपली उमेदवारी मागे घेतल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अनास्कर यांच्यासह सर्व २१ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याचे अधिकृतरीत्या घोषित केले..चार दशकांहून अधिक सहकार क्षेत्रात योगदानविद्याधर अनास्कर हे गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ सहकारी बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सहकार, बँकिंग प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि बँकिंगविषयक कायदे या क्षेत्रांतील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेने आपले नक्त मूल्य पाच हजार ७८० कोटींच्य टप्प्यापर्यंत नेऊन आर्थिक आघाड्यांवर उल्लेखनीय प्रगती केली आहे..राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा सहभाग वाढणारभारतीय ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा व्यवस्था प्रामुख्याने राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था या तीन स्तरांवर आधारित आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनास्कर यांच्या निवडीमुळे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांना भेडसावणारे प्रश्न, ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेचे बळकटीकरण, डिजिटल बँकिंग, सायबर सुरक्षा आणि सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेशी संबंधित विषय केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक व नाबार्डसमोर राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा उपयोग होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.