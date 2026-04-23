State Cooperative Bank Profit: सामाजिक बांधिलकीसह आर्थिक बळकटी; राज्य सहकारी बँकेचा नफा ७०२ कोटींवर, सहकार क्षेत्रासाठी नवा आदर्श

पुणे : सामाजिक बांधिलकी आणि सहकाराच्या मूल्यांना जपत राज्य सहकारी बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल ७०२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवत बँकिंग क्षेत्रात नवे मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ, सुयोग्य जोखीम व्यवस्थापन आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणाच्या बळावर बँकेने ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य केली आहे..रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२६ च्या अखेरीस जागतिक युद्धसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रोखे बाजारात झालेल्या घसरणीनंतर काही आवश्यक तरतुदी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचा परिणाम इतर बँकांप्रमाणेच राज्य सहकारी बँकेच्या नफ्यावरही झाला. या तरतुदी नसत्या तर बँकेचा निव्वळ नफा सुमारे ९१० कोटी रुपयांच्या घरात गेला असता, असे बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले..आर्थिक प्रगतीसोबत सामाजिक उत्तरदायित्व जपत बँकेने विविध उपक्रम राबविले आहेत. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस १० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच २०२४ नंतर निवृत्त झालेल्या माजी सेवकांसाठी दरमहा १० हजार रुपयांची पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. हयात असलेल्या माजी सेवकांना दुर्धर आजारांच्या उपचारांसाठी 'आरोग्य आधार' योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये, तसेच शस्त्रक्रियेसाठी विशेष आर्थिक मदत दिली जात आहे. भारतीय खेळांच्या प्रोत्साहनासाठी ९५ लाख रुपयांची मदतही बँकेने दिली आहे..डिजिटल युगाशी सुसंगत राहण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत वाशी येथील प्रशासकीय इमारतीत 'सहकार सुरक्षा' या नावाने अत्याधुनिक सायबर सिक्युरिटी सेंटर उभारण्यात आले आहे. यासोबतच सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय, क्यूआर कोडसारख्या डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.गेल्या काही वर्षांपासून बँकेने सातत्याने मजबूत आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. २०२२ पासून दरवर्षी ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निव्वळ नफा मिळवण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे, अशी माहिती राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली..वर्ष आणि नफा (रुपयांत)२०२२- ६०३ कोटी२०२३- ६०९ कोटी२०२४- ६१५ कोटी२०२५- ६५१ कोटी२०२६ मध्ये ७०२ कोटी.एकीकडे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक बळकटी आणि दुसरीकडे सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा समतोल राखण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेकडून सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. या यशात राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. ही कामगिरी संपूर्ण सहकार क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी ठरेल.- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक.