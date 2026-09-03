Vidyanand Bapat Video: विद्यानंद बापटांना मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल; पुण्यात गणेशोत्सवातील डीजे वाद पुन्हा ऐरणीवर

पुणे : गणेशोत्सवातील डीजे आणि उच्च डेसिबलच्या ध्वनीप्रदूषणाला विरोध करणारे विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पुण्यातील टिळक रोडवरील कशाळे चौकात ही घटना घडल्याची माहिती असून, काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेत असताना बापट यांच्यावर हल्ला झाल्याचा आरोप आहे..Vidyanand Bapat: केवळ शब्दांचा खेळ न करता ठोस भूमिका मांडावी... विद्यानंद बापटांनी CM फडणवीसांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण कसं केलं?.व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये बापट यांच्याशी काही जण वाद घालताना आणि त्यांना चापट मारताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. यावेळी त्यांच्याशी आक्रमकपणे बोलले जात असल्याचेही व्हिडिओत दिसून येत असल्याची माहिती आहे. “जो गणेशोत्सवाच्या विरोधात आहे, त्याला मारलं पाहिजे,” अशा आशयाच्या धमकीवजा वक्तव्याचा आरोपही या घटनेनंतर केला जात आहे. मात्र, व्हिडिओतील व्यक्ती कोण आहेत आणि नेमक्या कोणत्या कारणावरून हा वाद झाला, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..डीजेविरोधी भूमिकेमुळे बापट चर्चेतविद्यानंद बापट यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या बैठकीत गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि उच्च डेसिबलच्या लाऊडस्पीकरवर पूर्ण बंदीची मागणी केली होती. या भूमिकेवरून गणेश मंडळांच्या काही कार्यकर्त्यांसोबत त्यांचा वाद झाला होता. बैठकीतील या घटनेनंतर त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि ते चर्चेत आले..बापट यांचा अवाजवी ध्वनीप्रदूषणाला विरोध असून पारंपरिक वाद्यांच्या वापराला विरोध नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राज्यघटनेने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी भीषण ध्वनीप्रदूषण करण्याचा किंवा रस्ते अडवण्याचा अधिकार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे..मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पुण्यातील गणेशोत्सव, डीजेचा वापर आणि ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणात नेमकी कायदेशीर कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे..Vidyanand Bapat: डीजेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापटांना पुण्यात बेदम मारहाण; टिळक रोडवर नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.