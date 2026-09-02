Vidyanand Bapat: विद्यानंद बापट यांच्याविरोधात पोलिस तक्रार देणार; शिक्षणतज्ज्ञ धनंजय कुलकर्णींकडून 'नक्षली' असा उल्लेख

गणेशोत्सवाच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांविरोधात खडेबोल सुनावणाऱ्या पुण्यातील विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. बापट हे सध्या सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. त्यांचं स्पष्टपणा आणि भाषेवरचं प्रभूत्व चर्चेत आहे. त्यातच आता शिक्षणतज्ज्ञ धनंजय कुलकर्णी यांनी त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे..विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात उद्या धनंजय कुलकर्णी पोलिसात तक्रार देणार आहेत. ''बापट हा एक अराजकवादी मानसिकतेचा नक्षली आहे.'' असा आरोप कुलकर्णी यांनी केला. तसेच बापट यांचे पुण्यातील गणेशोत्सवाला विरोध करण्याचे षडयंत्र असून समाजात धार्मिक भावना दुखावणे, दंगली घडवण्यासाठी जनतेस प्रेरित करणे अशा कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी धनंजय कुलकर्णी यांनी केलीय..Mumbai Sawantwadi Express : आजपासून मुंबई-सावंतवाडी रोजची एक्स्प्रेस धावणार! सीएसएमटी येथे मुख्यमंत्री फडणवीस दाखवणार हिरवा झेंडा.विद्यानंद बापट हे मूळचे रत्नागिरीचे रहिवासी असून त्यांचे शालेय शिक्षण रत्नागिरीत झाले आहे. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची बी.कॉम. पदवी घेतली असून ते ३७ वर्षांचे आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून ते पुण्यातील नारायण पेठ परिसरात वास्तव्यास आहेत.सध्या ते एका खासगी बीपीओ कंपनीत ते काम करतात..Goa Extortion Row: काँग्रेस नेत्यावर खंडणीच्या आरोपांची छाया; गोवा वसुली प्रकरणाचे मुंबई कनेक्शन, नेत्यांच्या फोटोंवरून भाजपचा गंभीर दावा.सध्या पुण्यात गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून ‘डीजेमुक्त’ गणेशोत्सवाची मागणी जोर होतेय. प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असताना, पुणे महापालिकेच्या नियोजन बैठकीत डीजे आणि हाय-डेसिबल लाऊडस्पीकरवर पूर्ण बंदीची मागणी केल्याने बापट चर्चेत आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.