पुणे

Vidyanand Bapat: विद्यानंद बापट यांच्याविरोधात पोलिस तक्रार देणार; शिक्षणतज्ज्ञ धनंजय कुलकर्णींकडून 'नक्षली' असा उल्लेख

Dhananjay Kulkarni accuses Vidyanand Bapat of anti-social intent following demands for a DJ-free Ganeshotsav in Narayan Peth: विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात उद्या धनंजय कुलकर्णी पोलिसात तक्रार देणार आहेत. ''बापट हा एक अराजकवादी मानसिकतेचा नक्षली आहे.'' असा आरोप कुलकर्णी यांनी केला.
vidyanand bapat

vidyanand bapat

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संतोष कानडे
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गणेशोत्सवाच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांविरोधात खडेबोल सुनावणाऱ्या पुण्यातील विद्यानंद बापट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. बापट हे सध्या सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. त्यांचं स्पष्टपणा आणि भाषेवरचं प्रभूत्व चर्चेत आहे. त्यातच आता शिक्षणतज्ज्ञ धनंजय कुलकर्णी यांनी त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

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