Varkari Remarks Case: वारकरी संप्रदायावरील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरणात विकास लवांडे यांना न्यायालयीन कोठडी

पुणे : वारकरी संप्रदायातील संत-महंत, कीर्तनकार यांच्याविषयी समाजमाध्यमावर कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २२) न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, त्यांच्या अटकपूर्व जामीन संरक्षणाबाबत न्यायालयात सुनावणीवेळी वाघोली पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालातील ‘नजरचुकी’मुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे..विकास सदाशिव लवांडे (वय ५१, रा. शिंदेवाडी, हवेली) यांना गुरुवारी वाघोली पोलिसांनी अटक केली होती. याबाबत नलिनी वायाळ (वय ४१, रा. येरवडा) यांनी फिर्याद दिली आहे. लवांडे यांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एस. बारी यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी हजर करण्यात आले. पोलिसांनी त्यांची तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली. मात्र, लवांडे यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी ही अटक बेकायदा असल्याचे सांगत जामीन देण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने लवांडे यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे..पोलिसांकडून ‘नजरचुकी’ची कबुली -लवांडे यांनी यापूर्वी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना २० मेपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन संरक्षण दिले होते. या अर्जाला विरोध करताना वाघोली पोलिसांनी लवांडे यांच्यावर बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात २०१७ मधील एक गुन्हा प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली. सुनावणीदरम्यान हा गुन्हा क्रमांक नजरचुकीने नमूद झाल्याची कबुली पोलिसांनी न्यायालयासमोर दिली..‘नथुराम गोडसेविरोधातील आंदोलन प्रकरणात लवांडे यांच्यावर २०१७ मध्ये हा गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, तो गुन्हा राज्य सरकारने २०२२ मध्ये मागे घेतला आहे. परंतु पोलिसांनी दुसऱ्याच व्यक्तीच्या एका गुन्ह्याचा उल्लेख करून न्यायालयाची दिशाभूल केली,’ असा आरोप ॲड. मिलिंद पवार यांनी केला..दरम्यान, या चुकीच्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व संरक्षण काढून घेतले. त्यानंतर लवांडे यांना अटक केली. त्यामुळे ही अटक बेकायदा आहे, असा दावाही त्यांनी केला. या प्रकरणात वाघोलीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड आणि तपास अधिकारी उपनिरीक्षक अमोल काळे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू करावी, असा अर्जही न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना ३० मेपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.