कात्रज - कात्रज घाटातील जंगल वाचवण्यासाठी आणि वन विभागाच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात पर्यावरणप्रेमी तथा 'इंकलाब जयते'चे विक्रांत सिंह यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत प्राणांतिक उपोषणाला आज तीन दिवस पूर्ण झाले आहेत. भारती विद्यापीठ प्रवेशद्वारासमोरील शहीद स्थळ येथे हे उपोषण सुरू असून, प्रशासनाकडून अद्याप ठोस दखल घेण्यात न आल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..गेल्या पाच वर्षांपासून विक्रांत सिंह आणि त्यांची टीम स्वखर्चाने कात्रज घाट जंगलातील लाखो किलो जैविक कचऱ्याची स्वच्छता करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे निवेदन देऊन हे आंदोलन सुरू केले आहे.या उपोषणाच्या माध्यमातून सिंह यांनी प्रशासनासमोर महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. वन विभागाने आपला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी कात्रज घाटातील ४ हेक्टर जंगल जमीन भुईसपाट केल्याच्या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करावी..तसेच घाटात कचरा टाकला जाऊ नये म्हणून रस्त्याच्या दुतर्फा ५ फूट उंचीची संरक्षण भिंत बांधून त्यावर तारेचे कुंपण (फेन्सिंग) करावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे. यासोबतच जंगल संवर्धनासाठी शासनाच्या वन समितीमध्ये पर्यावरणप्रेमी नागरिकांचा समावेश करावा आणि कात्रज चौक ते कात्रज घाटापर्यंतची सर्व जुनी झाडे 'संरक्षित वृक्ष' म्हणून घोषित करावीत, असेही निवेदनात नमूद केले आहे..याशिवाय, कात्रज घाट रस्त्याचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढून पुणे महापालिकेकडे देण्यात यावा आणि घाट व जंगल परिसरात सुरक्षेसाठी १० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी मागणीही केली आहे. जोपर्यंत या सर्व मागण्यांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत हे बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विक्रांत सिंह यांनी व्यक्त केला आहे.उपोषणाचा तिसरा दिवस उलटूनही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नसून, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या या लढ्याची प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.