MP Murlidhar Mohol : 'विकसित भारत’चा संकल्प प्रत्येक भारतीयाचा व्हावा; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विकासाची नवी दिशा घेतली असून, २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचा संकल्प हा केवळ पंतप्रधानांचा न राहता प्रत्येक भारतीयाचा झाला पाहिजे. भाजप कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या योजना आणि विकासाचा संदेश समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून विकसित भारताच्या निर्मितीत योगदान द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले..पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान आयोजित विविध सेवा उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात २६ मंडलांमधून म्हात्रे पूल डीपी रस्त्या तेथील शुभारंभ लॉन्सपर्यंत ‘सेवा संकल्प ज्योत यात्रा’ अशी दुचाकी रॅली काढण्यात आली. यावेळी पुण्यातील नेत्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले..त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांशी ऑनलाइन संवाद साधला. यावेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, माजी आमदार जगदीश मुळीक, सभागृह नेते गणेश बिडकर आदी उपस्थित होते..मोहोळ म्हणाले, मोदी यांनी गेल्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात सेवा, समर्पण आणि राष्ट्रनिर्माणाचा आदर्श देशासमोर ठेवला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विकासाची नवी दिशा घेतली आहे. शासनाच्या योजना आणि विकासकामांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांनी पार पाडावी..चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने विकास, सुशासन आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे. शिक्षण, कौशल्यविकास आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून युवकांना सक्षम करण्यावर केंद्र व राज्य सरकारचा भर आहे. विकसित भारताच्या निर्मितीत उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.