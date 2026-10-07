पुणे

MP Murlidhar Mohol : 'विकसित भारत’चा संकल्प प्रत्येक भारतीयाचा व्हावा; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विकासाची नवी दिशा घेतली असून, २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचा संकल्प हा केवळ पंतप्रधानांचा न राहता प्रत्येक भारतीयाचा झाला पाहिजे.
seva sankalp jyot yatra MP Murlidhar Mohol

seva sankalp jyot yatra MP Murlidhar Mohol

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विकासाची नवी दिशा घेतली असून, २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचा संकल्प हा केवळ पंतप्रधानांचा न राहता प्रत्येक भारतीयाचा झाला पाहिजे. भाजप कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या योजना आणि विकासाचा संदेश समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून विकसित भारताच्या निर्मितीत योगदान द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले.

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