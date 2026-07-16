पुणे

आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्काराने श्रीपत पिंपरी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक विलास लोहोकरे यांचा गौरव

आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्काराने श्रीपत पिंपरी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक विलास लोहोकरे यांचा गौरव
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गौडगाव ः मान्यवरांच्या हस्ते आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार स्वीकारताना विलास लोहोकरे. समवेत नातेवाईक.

विलास लोहोकरे यांना आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार
गौडगाव : जिल्हा माध्यमिक शिक्षक व सेवक पतसंस्था, बाळे यांच्या वतीने देण्यात येणारा आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लोकसेवा विद्यालय, श्रीपत पिंपरी येथील मुख्याध्यापक विलास लोहोकरे यांना शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांच्या हस्ते अध्यक्ष गुंडसर, दत्तात्रय कदम, कैलास देशमुख व चंद्रकांत भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य, विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रम, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वाटचाल आणि प्रभावी नेतृत्वाची दखल घेऊन श्री. विलास लोहोकरे यांची या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.

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