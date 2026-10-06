देवस्थान निवडणुकीत ग्रामदैवत विकास मंडळाचा एकतर्फी विजय

ग्रामदैवत विकास मंडळाचा दणदणीत विजय
श्री सिध्देश्वर देवस्थानचा विश्वस्त मंडळ निवडणूक
श्रीगोंदे, ता. ६ : आढळगाव (ता. श्रीगोंदे) येथील ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या निवडणुकीत ग्रामदैवत विकास मंडळाने सर्व २५ जागा जिंकत एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. उत्तम राऊत, शरद जमदाडे व शरद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंडळाने हा दणदणीत विजय मिळविला.
चार ऑक्टोबरला झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत तीन मंडळांचे ७५ उमेदवार रिंगणात होते. एकूण ३ हजार ७५८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सायंकाळी सातनंतर सिद्धेश्वर मंदिर परिसरात मतमोजणी सुरू झाली. मतपत्रिकेद्वारे मतदान झाल्याने मतमोजणीस तब्बल दहा तास लागले. सकाळी सातच्या सुमारास अंतिम निकाल जाहीर झाला.
मतमोजणीच्या सुरुवातीपासूनच ग्रामदैवत विकास मंडळाच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली होती. अखेरपर्यंत ही आघाडी कायम राहिली आणि सर्व २५ उमेदवार विजयी झाले.
देवस्थानचा पारदर्शक कारभार, स्वच्छता, भाविकांसाठी सुविधा आणि मंदिराच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा मंडळाने प्रचारात मांडला होता. त्याला मतदारांनी स्पष्ट कौल दिल्याचे या निकालातून दिसून आले. विजयानंतर समर्थकांनी फटाके फोडून व गुलालाची उधळण करीत जल्लोष केला.
निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक गुंड यांनी मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया शिस्तबद्धपणे पार पाडली. श्रीगोंदे पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.
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विजयी उमेदवार ः गणेश गाढवे, संदीप सूर्यवंशी, राहुल राऊत, शिवाजी म्हेत्रे, हरिश्चंद्र गव्हाणे, संजय डोके, शरद शिंदे, संपत डोके, जिजाराम डोके, नवनाथ शिंदे, सतीश वाकडे, पांडुरंग काळे, गणेश शिंदे, बाळू शिंदे, पांडुरंग बोळगे, रघुनाथ शिंदे, हरिभाऊ डाळिंबे, दीपक काळाणे, विजय वाकडे, दत्तात्रय काळे, पोपट जमदाडे, शेखर गव्हाणे, अभिमन्यू ठवाळ, देविदास काळे, मच्छिंद्र वडवकर.
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