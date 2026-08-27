तंटामुक्त अध्यक्षपदावरूनच गावागावांत तंटे

आळेफाटा, ता. २७ : ग्रामीण भागात शांतता व सलोखा राखण्यासाठी स्थापन झालेल्या तंटामुक्त समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरूनच आता गावागावांत तंटे होऊ लागले आहेत. राजकीय वर्चस्व आणि प्रतिष्ठेच्या लढाईमुळे या समित्यांना उतरती कळा लागली आहे.
अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींच्या समर्थकांमध्ये मतभेद निर्माण होत असून, काही ठिकाणी ग्रामसभेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यामुळे तंटे मिटविण्यासाठी असलेल्या समित्यांच्या निवडीचाच मुद्दा गावातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. तंटामुक्त समित्या या ग्रामीण भागातील सामाजिक उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग असून या समित्यांचे अस्तित्व शिल्लक राहिले तरच गावात सामाजिक सलोखा राहणार आहे, त्यामुळे तंटामुक्त समित्यांना पुनर्जीवित करण्याची गरज आहे. तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांची निवड ही ग्रामसभेतून केली जाते. मात्र त्यामध्येही लॉबिंग होत असल्याने तंटामुक्त अध्यक्षांच्या निवडीवरूनच तंटे होऊ लागले आहेत.
या समितीत गुंड प्रवृत्तीच्या, अवैध धंदे असणाऱ्यांचा तसेच असामाजिक तत्त्वांचा अवलंब करणाऱ्या व्यक्तींना कोणतेही स्थान दिले जात नाही. समितीचे सदस्य उत्तम चारित्र्याचे असावेत हा शासनाने घालून दिलेला दंडक पाळण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला गेला आहे, तरीही अध्यक्ष निवडीवरून भांडणे होतात. बऱ्याच दिवसांपासून पोलिस प्रशासनाला अनेक गावांत वाद-विवादाप्रसंगी दाखल व्हावे लागत आहे. तंटामुक्त समित्यांनी प्रामाणिकपणे ग्रामस्तरावर विविध उपक्रम राबविल्यास समाजात जनजागृती होऊन गावांचे संघटन होऊ शकते, याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज असून अध्यक्षपदाची निवड ही प्रतिष्ठेचा किंवा राजकीय वर्चस्वाचा विषय न बनवता गावाच्या हिताचा विचार करून करण्यात यावी. तंटामुक्त समितीच्या माध्यमातून गावातील वाद कमी व्हावेत, सामाजिक एकोपा वाढावा व सर्व ग्रामस्थांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
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