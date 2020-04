पिंपरी : रावेतकर 18 तासांपासून अंधारात, असे का झाले?...

पिंपरी : आधीच कोरोनामुळे नागरिक घरातच लॉकडाउन झाले आहेत. उकाड्याने हैराण झाले असताना, बाहेरही जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत रावेतचा पूर्ण परिसर 18 तास अंधारात आहे. या भागात सोमवारी (ता. 20) रात्री अकरा वाजता खंडित झालेला वीजपुरवठा दुसऱ्या दिवशी (ता. 21) सायंकाळी साडेपाचनंतरही सुरू झालेला नव्हता. परिणामी नागरिकांनी महावितरणच्या विरोधात संताप व्यक्त केला. या आठवड्यात शहराच्या विविध भागात दिवसाकाठी पाचहून अधिक वेळा वीजपुरवठा खंडित होत आहे. मात्र, वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याकडे महावितरणकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. सोमवारी रावेत परिसराचा अचानक वीज पुरवठा खंडित झाला. ऐन उकाड्यात रावेतकरांना पंख्याविनाच रात्र घालवावी लागली. 18 तास वीज गायब झाल्याने अनेक घरगुती कामे ठप्प झाली. या परिसरात जी. के, नम्रता अशा अनेक हौसिंग सोसायटी आहेत. या सोसायटीमधील लिफ्ट 18 तासांपासून बंद पडल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. विजेविनाच पाण्याच्या टाक्‍या रिकाम्याच राहिल्या. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी भूमिगत केबलच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.

