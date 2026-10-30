40 गावांमध्ये ग्राम सुरक्षा दलाची निर्मीती केली जाणार -संदीप पोणम

गावागावांत होणार ग्राम सुरक्षा दल
संदीप पोणम; भुरट्या चोऱ्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न
म्हसवड, ता. ३० : येथील पोलिस ठाणे कार्यक्षेत्रातील एकूण ४० गावांमध्ये ग्राम सुरक्षा दलाची निर्मिती केली जाणार असून, या दलातील सुरक्षा रक्षकांना पोलिस दलातर्फे साहित्याचे वाटपही केले जाणार असल्याची माहिती म्हसवड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप पोमण यांनी दिली आहे.
पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्या आदेशाने या नियुक्त्या केल्या जाणार असून, उद्या (शनिवारी) सायंकाळी सहा वाजता म्हसवड पोलिस ठाणे येथे ग्राम रक्षकांना साहित्याचे वाटप केले जाणार आहे, तर नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सात ज्या मंडळांनी पोलिस ठाण्याच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले आहे, अशा सावर्जनिक गणेश मंडळांना गणराया अवॉर्ड देऊन याच ठिकाणी सन्मानित केले जाणार आहे. त्यामुळे पोलिस ठाणे हद्दीतील सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री. पोमण यांनी केले आहे.
दरम्यान, पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये वाढत्या भुरट्या चोऱ्यांना आळा घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार गावोगावी ग्राम सुरक्षा दलाची स्थापना केली जात असून, यातील सदस्यांना पोलिसांचे सर्व सहकार्य दिले जाणार आहे. गावातील पोलिस पाटील व ग्राम रक्षक यांच्यावर त्या- त्या गावाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. पोलिसांची संख्या अपुरी असून, हद्दीत एखादी घटना घडल्यास पोलिसांना घटनास्थळी पोहचण्यास विलंब होत आहे. यापुढे अशा घटनांना आळा बसावा, यासाठी पोलिस प्रशासन ही ॲक्शन मोडवर आले आहे.
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