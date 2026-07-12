पुणे

Junnar Bolero Theft: नगर-कल्याण महामार्गावर गाडीचोरीचा प्रयत्न उधळला; ग्रामस्थांच्या प्रसंगावधानाने संशयित टोळी पकडली

कोळवाडीतील ग्रामस्थांचे प्रसंगावधान; बोलेरो चोरीप्रकरणात तीन संशयित टोळी सदस्य जेरबंद, दोन अद्याप फरार
The stolen Bolero SUV and weapons were recovered as Pune Rural Police launched a search operation for the remaining suspects.

The stolen Bolero SUV and weapons were recovered as Pune Rural Police launched a search operation for the remaining suspects.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पराग जगताप,

ओतूर : जुन्नर तालुक्यातील नगर-कल्याण महामार्गावरील कोळवाडी येथे रविवारी सकाळी ग्रामस्थांच्या प्रसंगावधानामुळे गाडी चोरीच्या संशयित गुन्हेगारांच्या टोळीतील दोघांना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले, तर हत्यारांचा धाक दाखवत इतर तीन जण पसार झाले आहे.पैकी एकाला दुपारी साडेतीन वाजता पोलिसांनी व ग्रामस्थांनी आलमे गावच्या परीसरात पकडले आहे.या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली.

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