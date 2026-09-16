अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वानराचा मृत्यू;कारी ग्रामस्थांनी मानवाप्रमाणे केले विधिवत अंत्यसंस्कार

वाहनाच्या धडकेत वानराचा मृत्यू
कारी ग्रामस्थांनी मानवाप्रमाणे केले अंत्यसंस्कार
पांगरी, ता. १६ : प्राण्यांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि माणुसकीचा प्रत्यय देणारी घटना पांगरी-अंबेजवळगे रस्त्यावर बुधवारी (ता. १६) सकाळी घडली. अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एका वानराचा जागीच मृत्यू झाला. मात्र, या मुक्या जिवाला वाऱ्यावर न सोडता कारी (ता. बार्शी) येथील ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत त्याच्यावर धार्मिक विधी करून अंत्यसंस्कार केले.
पांगरी-अंबेजवळगे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांवर वानरांचा कळप नेहमीप्रमाणे बागडत होता. बुधवारी सकाळी कळपातील एक वानर रस्त्यावर आले असता भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाने त्याला धडक दिली. या अपघातात वानराचा जागीच मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच कारी येथील ग्रामस्थ घटनास्थळी दाखल झाले. वन विभागालाही याबाबत माहिती देण्यात आली. मृत वानराची अवस्था पाहून ग्रामस्थ भावुक झाले. केवळ एक प्राणी म्हणून त्याच्याकडे न पाहता, आपल्यातीलच एक जीव गेल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. यानंतर ग्रामस्थांनी अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक साहित्याची व्यवस्था केली. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत जेसीबीच्या साहाय्याने खड्डा खोदण्यात आला. त्यानंतर धार्मिक विधी पार पाडत वानराच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जड अंतःकरणाने ग्रामस्थांनी या मुक्या जिवाला अखेरचा निरोप दिला.
कोट...
अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामस्थ आणि वन विभागाच्या टीमने घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांनी दाखवलेली संवेदनशीलता आणि प्राण्यांप्रतीचे प्रेम खरोखरच मनाला स्पर्श करणारे आहे.
- ज्ञानेश्वर अपुणे, वनमजूर
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