Pune News : म्हाडा कॉलनीत टवाळखोरांची दहशत; महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; विमानतळ पोलिसांचं तक्रारींकडे दुर्लक्ष!

MHADA Colony Viman Nagar : विमाननगर येथील म्हाडा कॉलनीत टवाळखोरांच्या वाढत्या गुंडगिरीमुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांकडून नियमित गस्त न झाल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वडगावशेरी : विमाननगर येथील म्हाडा कॉलनीतील चौका चौकात उभे राहून अश्लील भाषेत शेरेबाजी, शिवीगाळ आणि गुंडगिरी करणाऱ्या टवाळखोरांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत चालला असून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलिसांचा काडीचाही वचक राहिला नसल्यामुळे गुंडांना मोकळे रान मिळाले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच भविष्यातही येथे गंभीर घटना घडण्याची शक्यता आहे.

