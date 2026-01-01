Pune News : म्हाडा कॉलनीत टवाळखोरांची दहशत; महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; विमानतळ पोलिसांचं तक्रारींकडे दुर्लक्ष!

वडगावशेरी : विमाननगर येथील म्हाडा कॉलनीतील चौका चौकात उभे राहून अश्लील भाषेत शेरेबाजी, शिवीगाळ आणि गुंडगिरी करणाऱ्या टवाळखोरांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत चालला असून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलिसांचा काडीचाही वचक राहिला नसल्यामुळे गुंडांना मोकळे रान मिळाले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच भविष्यातही येथे गंभीर घटना घडण्याची शक्यता आहे..काही दिवसांपूर्वी एका बैठकीत येथील महिला आणि मुलींनी स्थानिक आमदारांकडे सदरची समस्या मांडली होती. तसेच स्थानिक रहिवाशांनी घेतलेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यापूर्वीही रहिवाशांनी विमानतळ पोलिसांना निवेदन देऊन स्थानिक गुंडांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र पोलिसांनी या सर्व तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे..Alandi Accident : विजय स्तंभ मानवंदनेसाठी निघाले; अन् आळंदी-मरकळ रस्त्यावर जीप झाली पलटी; 28 जण जखमी!.म्हाडा कॉलनी परिसर हा मुख्य रस्त्यापासून आत मध्ये असल्यामुळे विमानतळ पोलिसांची शेवटच्या टोकापर्यंत गस्त होत नाही. त्याचा फायदा घेऊन कॉलनीतील आतील चौकांमध्ये अनेक टवाळखोर रात्री उशिरापर्यंत उभे राहून धिंगाणा घालतात. कॉलनी मध्ये अनेक महिला आणि तरुणी विमाननगर भागात घर कामाला जातात. परिसरातील आयटी कंपन्यांमध्ये येथील अनेक तरुणी काम करतात. .शिक्षणासाठी आलेल्या अनेक बाहेर गावच्या तरुणी कॉलनीमध्ये खोली घेऊन राहतात. मात्र गुंडगिरी करणारे स्थानिक असल्यामुळे त्यांच्या दहशती पोटी कोणीही तक्रार द्यायला पुढे येत नाही. त्यामुळे या गुंडांचे फावले असून त्यांना पोलिसांची आणि कायद्याची भीती राहिलेली नाही. गुंडगिरी थांबवण्यासाठी विमानतळ पोलिसांकडून म्हाडा कॉलनी मध्ये शेवटच्या गल्लीपर्यंत नियमित पेट्रोलिंग होणे गरजेचे आहे.. पोलिसांचा धाक राहिला नाहीरात्री उशिरापर्यंत अश्लील भाषेत शेरेबाजी, शिवीगाळ करणे, धिंगाणा घालणे, शिट्ट्या मारणे, हुल्लडबाजी करणे. व्यावसायिकांना धमकावणे, रस्त्यावर गाड्या आडव्या लावणे, बंद रिक्षामध्ये बसून दारू, गांजा पिणे, मध्यरात्री केक कापून फटाके वाजवणे, गाड्यांचे नुकसान करणे, सायलेन्सर काढलेल्या दुचाकी घेऊन चकरा मारणे असे प्रकार सर्रास घडतात..पोलिसांची गस्त सुरू असते. टवाळखोरांवर कारवाई केली जाईल. गुंडगिरीची तक्रार आल्यानंतर मी मध्यरात्री गस्त केली.गोविंद जाधव (वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.