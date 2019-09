शिवसंग्रामला 12 जागा द्या; मेटेंची युतीकडे मागणी

पुणे : शिवसंग्राम पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत युतीकडे १२ जागांची मागणी केल्याचे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी पुण्यात केली. याबाबत दोन तीन बैठका झाल्या असून भाजप शिवसेनेत जागांची ओढाताण जास्त होते, भाजप घटक पक्षांना विश्वासात घेत नाही असे सांगून त्यांनी यूतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ''काँग्रेस-राष्ट्रवादी जसे मित्रपक्षांना विश्वासात घेते, तसे भाजप-शिवसेना घेताना दिसत नाही. अगोदर भाजप घटक पक्षांनबरोबर बोलणं गरजेचे आहे. भाजप घटक पक्ष स्वतंत्र लढले तर, शिवसंग्रामही स्वतंत्र लढेल. मित्रपक्ष भाजप चिन्हावर लढले तर आम्हीही भाजप चिन्हावर लढू'' ,अशी भूमिका मेटे यांनी यावेळी स्पष्ट केली. ''शिवस्मारक काम सुरू केलं पण कोर्टाने स्थिगिती दिल्याने काम थांबले. विरोधकांकडे कुठलाच मुद्दा नसल्याने विरोधक टीका करतात असेही ते म्हणाले.

Web Title: Vinayak Mete demands 12 seats for Shiv Sangram Demand to Alliance in Maharashtra Vidhansabha 2019