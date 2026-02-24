महाबळेश्वरमध्ये हॉटेलमध्ये महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग; सहाय्यक व्यवस्थापकावर गुन्हा
विनयभंगप्रकरणी
एकावर गुन्हा दाखल
महाबळेश्वर, ता. २४ ः येथील एका नामांकित हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग केल्याप्रकरणी सहाय्यक व्यवस्थापकाविरुद्ध महाबळेश्वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला वेलनेस मॅनेजर पदावर कार्यरत असून, घटनेच्या दिवशी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ती कार्यालयीन कामात व्यस्त होती. यावेळी त्याच हॉटेलमध्ये कार्यरत असलेल्या ३८ वर्षीय सहाय्यक व्यवस्थापकाने अचानक मागून येत तिची मान पकडली व अनुचित स्पर्श केला. याबाबत महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलिस हवालदार शेलार अधिक तपास करत आहेत.
