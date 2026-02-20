विनोद जाखड यांच्याकडे
एनएसयूआयचे अध्यक्षपद
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २० ः काँग्रेस पक्षाने नॅशनल स्टुडंटस युनियन ऑफ इंडियाच्या (एनएसयूआय) राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विनोद जाखड यांची नियुक्ती केली आहे. एनएसयूआय ही काँग्रेसप्रणित विद्यार्थी संघटना आहे. वरुण चौधरी यांच्याजागी जाखड यांची ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघटन मजबूत करण्यासह युवा राजकारणात नवीन ऊर्जा आणण्याच्या उद्देशाने जाखड यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले आहे.
राजस्थानमधील जयपूर येथे १९९४ मध्ये दलित कुटुंबात जन्मलेल्या जाखड यांचे लहानपण संघर्षात गेले. ‘एमए’चे शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थी हिताच्या मुद्द्यावर त्यांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. यानंतर ते एनएसयूआय संघटनेत सक्रिय झाले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्यांना राजस्थान एनएसयूआयचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. युवकांनी व्यसनापासून मुक्त व्हावे, यासाठी जाखड यांनी आठशे किलोमीटरची सायकल यात्रा काढली होती.
