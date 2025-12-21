पुणे

Pune Book Festival: राजकारणात ‘हेल्दी रिलेशन’ राहिलेले नाही; विनोद तावडे यांचे मत, ‘अटलजी एक व्रतस्थ याज्ञिक’ पुस्तकाचे प्रकाशन

Atal Bihari Vajpayee: अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दिलेल्या राजकीय मूल्यांची आठवण करून देत विनोद तावडे यांनी आजच्या राजकारणातील ‘हेल्दी रिलेशन’ हरवल्याची खंत व्यक्त केली. पुणे पुस्तक महोत्सवात अटलजींच्या व्यक्तिमत्त्वावर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
Pune Book Festival

Pune Book Festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘पक्ष असेल तर सरकार आहे, हा संदेश माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिला आहे. त्यामुळे तिकीट गेले, तरी बंडखोरी करावीशी वाटतच नाही. कार्यकर्त्यांना काम करण्याची ऊर्जा नेत्यांच्या सलगी देण्यामुळे मिळते. पण, आता राजकारणात ‘हेल्दी रिलेशन’ राहिलेले नाही,’’ असे मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
festival
Book
Atal Bihari Vajpayee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com