Pune Book Festival: राजकारणात ‘हेल्दी रिलेशन’ राहिलेले नाही; विनोद तावडे यांचे मत, ‘अटलजी एक व्रतस्थ याज्ञिक’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे : ''पक्ष असेल तर सरकार आहे, हा संदेश माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिला आहे. त्यामुळे तिकीट गेले, तरी बंडखोरी करावीशी वाटतच नाही. कार्यकर्त्यांना काम करण्याची ऊर्जा नेत्यांच्या सलगी देण्यामुळे मिळते. पण, आता राजकारणात 'हेल्दी रिलेशन' राहिलेले नाही,'' असे मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले..पुणे पुस्तक महोत्सवात मोरया प्रकाशनातर्फे मेधा किरीट यांनी लिहिलेल्या 'अटलजी एक व्रतस्थ याज्ञिक' पुस्तकाचे प्रकाशन तावडे यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. यावेळी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, मोरया प्रकाशनाचे कौस्तुभ देव, डॉ. सुनील भंडगे, डॉ. शिरीष सहस्रबुद्धे आदी उपस्थित होते. वाजपेयी यांच्या आठवणींना उजाळा देताना तावडे म्हणाले, ''अटलजी जितके राजकीय नेते होते, तितकेच ते साहित्यिक, कवी होते..गीतरामायणाच्या कार्यक्रमातील त्यांच्या भाषणात एकही राजकीय वाक्य नाही. मुंबईत आल्यावर अटलजी शिवाजी मंदिरात मराठी नाटक पाहायचे. अशा व्यक्तीच्या आयुष्यातील घडामोडी उलगडून सांगणे महत्त्वाचे आहे. त्यातून नव्या पिढीला काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. मुशर्रफ यांच्याबरोबरची आग्रा येथील समिट अयशस्वी ठरली होती, पण 'किसीने छेडा तो छोडेंगे नहीं', हे अटलजींनी कारगिल युद्धावेळी दाखवून दिले.''.तावडे म्हणाले, ''मीही विरोधी पक्षनेता होतो. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे प्रखर टीका करायचे, पण जेवायला एकत्र असायचे. अटलजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आगळेवेगळे पैलू नीट अभ्यासले पाहिजेत. अटलजींनी त्यांच्या काळात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. गावापर्यंत रस्ते बांधले, सुवर्ण चतुष्कोन निर्माण केला. देशातील ४० टक्के जनता गावाबाहेरच पडत नाही. त्यांच्यासाठी मोफत धान्य, किसान सन्मान योजना, महिलांसाठी उद्योग निर्माण करणे अशा योजनांची प्रेरणा मिळाली. प्रत्यक्ष फायदा आणि अप्रत्यक्ष फायदा अशा प्रकारचे राजकारण महत्त्वाचे आहे. २०४७ ला देशाच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे होतील, त्यावेळेचा भारत कसा असेल, याची कल्पना अटलजींनी केली असावी.''.पुण्याच्या डीएनएमध्ये पुस्तके'विनोद तावडे म्हणाले, ''पुणे पुस्तक महोत्सव भव्य होऊ शकतो, हे आधी पटले नव्हते. त्यावेळी राज्याचा सांस्कृतिक आणि शिक्षणमंत्री होतो. पुस्तक महोत्सवाला पुणेकर दाद देऊ शकतात, पुस्तके पुण्याच्या डीएनएमध्ये आहेत, हे साने गुरुजींच्या अमळनेर येथील राजेश पांडे यांच्या लक्षात आले. दोन वर्षांतच महोत्सवाला प्रतिष्ठा मिळणे, हे पुणेकरांचे श्रेय आहे. साहित्य संमेलनाला अनेक वर्षे गेलो, तिथे हल्ली कोणी वाचत नाहीत, असे म्हटले जायचे. साहित्य संमेलनात कोट्यवधींची विक्री व्हायची. वाचकांना पुस्तके हवी आहेत, त्यांच्यापर्यंत पुस्तके नेली पाहिजेत.''.Kolhapur Export Market : MSME ना जागतिक व्यासपीठ; रशिया–इस्त्राईल करारामुळे उद्योगांची गती वाढणार.लिट फेस्टबिहार टू ब्राझीलिया : 'रिडिस्कव्हरिंग इंडिया'ज सिव्हिलायझेशन व्हॉइस : वक्ते- अभय के. : वेळ- दुपारी १२ ते १फ्रॉम रिटेल रुट्स टू रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप : वक्ते- बी. एस. नागेश : वेळ- दुपारी १ ते २फ्रॉम नेहरू टू मोदी - अ विटनेस स्पीक्स : वक्ते : शाहीद सिद्दिकी : वेळ- दुपारी २ ते ३इनसाइड पाकिस्तान : डिप्लोमॅटिक लाइव्हस, पर्सनल ट्रुथ्स : वक्ते- अजय बिसारिया आणि रुची घनश्याम : वेळ - दुपारी ३ ते ४फ्रॉम मिथ टू मॅन्युस्क्रिप्ट - अॅन ऑथर्स असेंट : वक्ते : अक्षत गुप्ता : वेळ- दुपारी ४ ते सायंकाळी ५१०० इयर्स रिझॉल्व्ह फॉर सेल्फलेस सर्व्हिस : वक्ते- प्रफुल्ल केतकर : वेळ- सायंकाळी ५ ते ६चिल्ड्रन्स कॉर्नरपपेट स्टोरी मॅजिक : वेळ - सकाळी १०मीट द यंग ऑथर्स : वेळ - सकाळी ११क्रिएट युवर ओन कॉमिक्स : वेळ - दुपारी १२.