Corona Virus : रेशनींगसाठी रीघ ; नागरिक अन् दुकानदाराकडून होतेय नियमांचे उल्लंघन 

कॅन्टोन्मेंट(पुणे) : ना मास्क, ना सोशल डिस्टन्स, ना कोरोना व्हायरसची कसली भीती.. असा अजब प्रकार एका सोसायटीत पाहायला मिळाला आहे. यशोदा हौसिंग सोसायटी ओम सुपर मार्केटच्या मागे मॉडेल कॉलनी येथे रेशनींग घेण्यासाठी नागरिकांची मोठी रीघ लागलेली आहे. याठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कुठल्याही नियमांचे पालन केले जात नाही.



ही परिस्थिती पाहता स्थानिकांमध्ये या संसर्गाचा फैलाव होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यावेळी दुकानदारानेही कुठलीच खबरदारी न घेता रेशनिंग धान्याची विक्री सुरु ठेवली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून दुकानदारांवरच कारवाईची मागणी होत आहे.

Web Title: Violation of the rules by the citizen and the shopkeeper for rationing dueing lockdown