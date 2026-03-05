पुणे

Pune Crime : उत्तर प्रदेशातील गँगस्टरकडून पुण्यात घरफोड्या, ६२ लाखांचे दागिने जप्त

Pune crime news jewelry recovery : पुण्यात घरफोड्या करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील दोन सराईत गुन्हेगारांना विश्रामबाग पोलिसांनी केली अटक; आरोपींकडून ६२ लाख रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त, खुनाचा गुन्हा असलेला मुख्य आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात घरफोड्या करणाऱ्या परराज्यातील दोन सराईत चोरट्यांना विश्रामबाग पोलिसांनी अटक केली. या आरोपींकडून ६२ लाख रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. आरोपींपैकी एकावर उत्तर प्रदेशात खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.

