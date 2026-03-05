Pune Crime : उत्तर प्रदेशातील गँगस्टरकडून पुण्यात घरफोड्या, ६२ लाखांचे दागिने जप्त

पुणे : शहरात घरफोड्या करणाऱ्या परराज्यातील दोन सराईत चोरट्यांना विश्रामबाग पोलिसांनी अटक केली. या आरोपींकडून ६२ लाख रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. आरोपींपैकी एकावर उत्तर प्रदेशात खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. .Chakan Crime : बिरदवडीतील 'त्या' अनोळखीच्या खुनाचा उलगडा! वीस दिवसांच्या प्रयत्नानंतर तिघांना अटक, एका महिलेचा समावेश.याबाबत पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी गुरुवारी (ता. ५) पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी सदनिकेचा दरवाजा तोडून दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे यांच्या सूचनेनुसार या गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप कसबे, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अरुण घोडके, साहाय्यक निरीक्षक राजेश उसगावकर यांचे पथक करीत होते. पोलिस अंमलदार आशिष खरात, अनिस शेख, सचिन कदम, सचिन अहिवळे, गणेश काठे आदींनी घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात घरफोड्या केल्यानंतर आरोपी पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात लॉजमध्ये थांबून परराज्यात निघून गेल्याचे समोर आले..दरम्यान, आरोपी पुन्हा घरफोडीच्या उद्देशाने ओंकारेश्वर मंदिर परिसरात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. आकाश सुभाष (वय २३) आणि जितेंद्र चतुर्वेदी (वय ३२) अशी आरोपींची नावे आहेत. आकाश सुभाष हा मूळचा मेरठ (उत्तर प्रदेश) येथील असून, दोघेही सध्या दिल्लीतील सुंदरनगरी येथे राहतात..तपासात आरोपींनी विश्रामबाग, समर्थ, खडक आणि भोसरी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत पाच घरफोड्या केल्याचे निष्पन्न झाले. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण ४०६ ग्रॅम सोने, १९२ ग्रॅम चांदी, लॅपटॉप आणि दोन मोबाईल असा सुमारे ६२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.आरोपी आकाश सुभाष याच्यावर उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद परिसरात खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशासह दिल्ली शहरात घरफोड्या करीत होते. न्यायालयाने आरोपींना सहा मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले, साहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली विश्रामबाग पोलिसांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.