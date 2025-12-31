पुणे

Pune News : निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा आरोप; विश्रांतवाडीत पालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाईची मागणी!

Election Process Interference : येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान अधिकार नसलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वर्तनावर नागरिकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विश्रांतवाडी : येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय निवडणूक अधिकारी कार्यालय परिसरात नगररोड क्षेत्रीय कार्यालयातील पालिकेचा एक बिगारी कामगार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचे काही नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ही बाब निवडणूक अधिकारी यांच्या निदर्शनात आणून देत शिवसेनेचे उमेदवार आनंद गोयल यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याबद्दल लेखी तक्रार करून या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कारवाई होत नसेल तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

