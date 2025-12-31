Pune News : निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा आरोप; विश्रांतवाडीत पालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाईची मागणी!

विश्रांतवाडी : येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय निवडणूक अधिकारी कार्यालय परिसरात नगररोड क्षेत्रीय कार्यालयातील पालिकेचा एक बिगारी कामगार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचे काही नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ही बाब निवडणूक अधिकारी यांच्या निदर्शनात आणून देत शिवसेनेचे उमेदवार आनंद गोयल यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याबद्दल लेखी तक्रार करून या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कारवाई होत नसेल तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. .येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय पालिकेच्या निवडणूक प्रभाग एक, दोन आणि सहाकरिता कामकाज सुरू असताना तेथे नगररोड क्षेत्रीय कार्यालयातील पालिकेचा बिगारी कर्मचारी गळ्यात पालिकेचे ओळखपत्र घालून येणाऱ्या उमेदवारांमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यासंदर्भात आनंद गोयल म्हणाले की, संबंधित कर्मचारी येणाऱ्या उमेदवारांना पालिकेचा अधिकारी असल्याचे भासवत हस्तक्षेप करीत असल्याचे दिसून आले, हे चुकीचे आहे. .निवडणुकांचा फटका मुरबाड नगरपंचायतीला.या कर्मचाऱ्याला अधिकार नसताना त्याचे हे वर्तन नियमाविरुद्ध असल्याने अधिकाऱ्यांना लेखी अर्ज केला आहे. यासंदर्भात येरवडा क्षेत्रीय कार्यलयाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन बारावकर म्हणाले की या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी सहायक आयुक्त राजेश गुर्रम यांना कळविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.