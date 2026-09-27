विश्रांतवाडीत ११ वर्षीय मुलीवर हातपाय बांधून अत्याचाराचे आरोप, ५२ वर्षांच्या नराधमाला अटक; रस्ता रोको आंदोलन

विश्रांतवाडी,ता. 27-विश्रांतवाडीमध्ये अकरा मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यात उशीर केला व त्या मुलीला काही कारण सांगून तिथे पाठवणाऱ्या महिलेला अटक केली नाही, याच्या निषेधार्थ नागरिक आक्रमक झाले आणि त्यांनी विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्याच्या समोर सुमारे 300 नागरिकांनी अडीच तास रस्ता रोको आंदोलन केले. आरोपीस फाशी द्यावे अशा अर्थाच्या घोषणा नागरिक देत होते. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय अधिकारी यांनी पोलिसांना कळविले की, त्यांच्याकडे एक महिला त्यांची अल्पवयीन मुलगी वय सुमारे 12 वर्ष हिचेसह आलेली असून त्या अल्पवयीन मुलीवर दिनांक 12 सप्टेंबर रोजी लैंगिक अत्याचार झालेले आहेत. त्या अनुषंगाने तात्काळ तपास करून आरोपी जयसिंग भानुदास साठे (वय 52 वर्ष राहणार कामगारनगर विश्रांतवाडी पुणे) याचेविरुद्ध पोक्सोचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे.तसेच अल्पवयीन पीडित मुलीस तात्काळ वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. आरोपीस न्यायालयात हजर करण्यात आले असून येरवडा कारागृहात त्याची रवानगी करण्यात आली आहे..रस्त्याच्या दर्जावरून लोकांनी प्रश्न विचारले, व्हिडीओ शूट करणाऱ्या तरुणाला मंत्र्यांने कानशिलात लगावली; VIDEO VIRAL.फिर्यादी व आरोपी हे शेजारी शेजारी राहत असून एकमेकांचे नातेवाईक नाहीत. आरोपी हा कंत्राटी पद्धतीने महानगरपालिकेत सफाई कर्मचारी आहे. मुलीचे पालक अत्यंत गरीब आहेत. मुलगी मैत्रिणीशी खेळत असताना मैत्रिणीच्या आईने तिला आपल्या नातेवाईकाकडे पीठ आणण्यासाठी पाठवले होते. त्या वेळी घरात एकट्या असलेल्या आरोपीने मुलीचे हातपाय बांधून तिच्यावर अत्याचार केला. गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू आहे. अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिली..याबाबत परिमंडळ 4 चे पोलीस उपायुक्त चुलमुला रजनीकांत यांनी नागरिकांशी संवाद साधून जमावास शांत केले व संबंधित प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या रस्ता रोको आंदोलनामुळे विश्रांतवाडी रस्त्यावर खूप गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.