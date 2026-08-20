पुणे

जनता वसाहत, हिंगणे खुर्द परिसर (प्रभाग क्र. २८)

जनता वसाहत, हिंगणे खुर्द परिसर (प्रभाग क्र. २८)
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- विश्रांतीनगर येथील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुर्दशा
- जनता वसाहतीतील अंतर्गत गल्ल्यांमध्ये खड्ड्यांचे प्रमाण अधिक
- कालवा रस्त्यांवर छोट्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका
- जनता वसाहत आणि दत्तवाडी या भागात वाहनचालक त्रस्त
- पु.ल. देशपांडे उद्यान, जुना दत्तवाडी रस्ता ते दांडेकर पूल रस्ता यादरम्यान वाहतूक संथ
- दांडेकर पूल ते निलायम पूल यादरम्यानचा रस्ता खड्ड्यांमुळे धोकादायक

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