BJP Manifesto : केंद्र, राज्याच्या मदतीने विकास! पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपचा संकल्पनामा प्रकाशित

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने आज (ता. ७) आपला संकल्पनामा जाहीर केला. पुढील पाच वर्षांत महापालिकेच्या स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेतून शहराचा विकास करण्यापेक्षा केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीच्या भरवशावर भर देण्यात आल्याचे या संकल्पनाम्यातून स्पष्ट होते. .शहराच्या चारही दिशांना मेट्रोचा विस्तार, विमानतळाचा विस्तार, महामार्गांचे रुंदीकरण, एआय प्रणालीचा वापर, मध्यमवर्गीयांसाठी हक्काची घरे यासह अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुण्यात झालेल्या व प्रगतीपथावरील कामांचाही यात आढावा घेण्यात आला आहे..भाजपच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत हा ३४ पानी संकल्पनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे उपस्थित होते. संकल्पनाम्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कामांची माहिती देण्यात आली असून, सात पाने ही गेल्या दहा वर्षांतील कामांसाठी राखीव आहेत..२०१७ नंतर पहिल्या पाच वर्षांत भाजपने जितकी कामे केली, तितकी कामे काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६५ वर्षांत करता आली नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. शहरातील सर्व पादचारी मार्ग अतिक्रमणमुक्त करणे, रस्ते व चौकांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग व फ्लेक्सवर कारवाई करण्याचे आश्वासन संकल्पनाम्यात देण्यात आले आहे. मात्र, याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न आहे.पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी 'पादचारी दिन' साजरा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेला पादचारी दिन यावर्षी बंद करण्यात आला आहे..४० टक्के मिळकतकर सवलतीचामहापालिकेकडून १९७० पासून पहिल्या घराला मिळणारी ४० टक्के मिळकतकर सवलत २०१९ ते २०२१ या काळात बंद होती. नंतर ती पुन्हा लागू करण्यात आली. मात्र, भाजपच्या संकल्पनाम्यात ही सवलत पुढील पाच वर्षेच सुरू राहील, असा उल्लेख असल्याने सवलतीच्या कायमस्वरूपाबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच या जाहीरनाम्यात झोपडपट्टी सुधारणा, स्मार्ट सिटी याचा उल्लेख नाही..महत्त्वाच्या तरतुदीपुण्याला 'ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर'ची राजधानी करणारशहराच्या चारही दिशांना मेट्रोचा विस्तारवाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी चार हजार ई-बसपाचशे चौरसफुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मिळकतकर माफमहिलांना सवलतीच्या दरात मेट्रो व पीएमपी सेवा७५ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत प्रवासतीस वर्षांवरील प्रत्येकाची मोफत आरोग्य तपासणीसमाविष्ट गावांना पायाभूत सुविधा मिळेपर्यंत मिळकतकरात सवलतपुण्यात 'एम्स' आणण्याचा प्रयत्नपुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गाजवळ डेटा सेंटर उभारणारवारसा स्थळांभोवतीच्या बांधकामाचा प्रश्न सोडवणेखडकवासला–खराडी मेट्रो विमानतळापर्यंत नेणेटीपी स्कीमची कामे गतीने पूर्ण करणार.पुण्याचा संकल्पनामा २०४७ च्या विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेवर आधारित तयार केला आहे. जायका, मेट्रो, विमानतळ हे प्रकल्प केंद्र व राज्य सरकारच्या योगदानातूनच पुढे आले आहेत. पुणेकर भाजपला पुन्हा संधी देतील.– मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.