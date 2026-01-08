पुणे

BJP Manifesto : केंद्र, राज्याच्या मदतीने विकास! पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपचा संकल्पनामा प्रकाशित

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने आपला संकल्पनामा केला जाहीर.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने आज (ता. ७) आपला संकल्पनामा जाहीर केला. पुढील पाच वर्षांत महापालिकेच्या स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेतून शहराचा विकास करण्यापेक्षा केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीच्या भरवशावर भर देण्यात आल्याचे या संकल्पनाम्यातून स्पष्ट होते.

